Zelenski: Rusija je rasporedila 170 tisuća vojnika u regiji Donjeck

Ruski predsjednik Vladimir Putin nedavno je ustvrdio da ruske snage ostvaruju značajan napredak na bojnom polju, iako je njihov napredak bio spor i skup u pogledu ljudstva i oklopnih vozila.
"Situacija u Pokrovsku je teška", rekao je Zelenski, istovremeno odbacujući nedavne ruske tvrdnje da je razoreni grad okružen nakon više od godinu dana borbi. Priznao je da su se neke ruske jedinice infiltrirale u grad, ali je inzistirao na tome da ih ukrajinski branitelji eliminiraju.
"U Pokrovsku ima Rusa", rekao je Zelenski na konferenciji za medije u Kijevu. "Oni se uništavaju, postupno se uništavaju, jer, pa, moramo sačuvati naše osoblje."
Tijekom prethodnih opsada u ratu koji traje već gotovo četiri godine, Ukrajina se povlačila s nekih položaja kako bi izbjegla gubitak vojnika. Ukrajinskim snagama očajnički nedostaje ljudstva u borbi protiv veće ruske vojske.
"Uzvraćamo gađajući ciljeve unutar Rusije"
Ukrajina uzvraća udarce gađajući ciljeve unutar Rusije kako bi poremetila vojnu logistiku i natjerala ruske civile da osjete posljedice rata.
Od početka godine, Ukrajina je izvela više od 160 uspješnih dalekometnih napada na ruska postrojenja za vađenje i preradu nafte, rekao je novinarima šef ukrajinske Službe sigurnosti, Vasilj Maljuk.
Samo u rujnu i listopadu, Ukrajina je izvela 20 napada na ruska naftna postrojenja, rekao je Maljuk. Tvrdio je da su napadi doveli do pada od 20% naftnih proizvoda na ruskom domaćem tržištu i privremeno zaustavili rad 37% ruskih kapaciteta za preradu nafte. Ove tvrdnje nisu mogle biti neovisno provjerene.
