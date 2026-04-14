Jim WATSON/AFP

Izrael je u ponedjeljak počeo obilježavati Dan sjećanja na Holokaust, središnja komemoracija u Yad Vashemu unaprijed je snimljena zbog aktualnih neprijateljstava s Iranom i Hezbolahom u Libanonu. U svom govoru, premijer Benjamin Netanyahu rekao je da je Europa danas "pogođena dubokom moralnom slabošću" i da Izrael brani kontinent, "koji je toliko toga zaboravio od Holokausta".

Optužio je Europu da "gubi kontrolu nad svojim identitetom, svojim vrijednostima, svojom odgovornošću da brani civilizaciju od barbarstva".

"Mogu puno toga naučiti od nas", rekao je premijer, "posebno bitnu lekciju o jasnoj moralnoj razlici između dobra i zla, koja u trenucima istine zahtijeva da idemo u rat zbog onoga što je dobro, zbog života", piše Times of Israel.

"Izrael, s druge strane, ne zaboravlja tu vječnu odgovornost", rekao je Netanyahu.

"Zajedno sa SAD-om i drugim zemljama s kojima stvaramo saveze o kojima će se govoriti u budućnosti, branimo se - branimo cijeli svijet", rekao je i dodao da "Izrael stoji uz Sjedinjene Države na čelu slobodnog svijeta".

אם לא היינו פועלים בזמן - איספהאן, נתנז, פורדו ובושאר - היו נזכרים כמו מחנות ההשמדה אושוויץ, מיידנק וסוביבור.



אנחנו כאן כדי להבטיח שלא תהיה שואה נוספת. pic.twitter.com/NzHc7ECcsj — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 13, 2026

Istaknuo je da su dvije zemlje "zadale težak udarac zlom režimu u Iranu" u svoje dvije zajedničke operacije u protekloj godini.

"Da nismo djelovali protiv iranskih nuklearnih, raketnih i drugih vojnih ciljeva imena Natanz, Fordow, Isfahan i Parchin vjerojatno bi se pamtila s vječnim strahom, baš kao i Auschwitz, Treblinka, Majdanek i Sobibor", poručio je.

Nekoliko sati kasnije, ponavljajući Netanyahuove kritike Europe, ministar financija Bezalel Smotrich napao je njemačkog kancelara Friedricha Merza jer je upozorio Izrael protiv "de facto aneksije" Zapadne obale.

"Uoči Dana sjećanja na Holokaust, njemački kancelar trebao bi pokloniti glavu i tisuću puta se ispričati u ime Njemačke, umjesto da se usuđuje propovijedati nam moral o tome kako se ponašati protiv nacista naše generacije", napisaoje Smotrich na X-u.

Herzog: "Nismo se digli iz pepela da bi nas progutala nesloga"

Predsjednik Isaac Herzog u svom je obraćanju pozvao na nacionalno jedinstvo, rekavši da se Izrael nije digao iz pepela Holokausta samo da bi ga progutala vatra nesloge.

Predsjednik je svoj govor isprepleo oko priče o preživjeloj iz Holokausta Magdi Baratz i njezinom praunuku Asafu Cafriju, vojniku IDF-a.

Cafri je prošle godine poginuo u borbi u Gazi, a Baratz je primila vijest o smrti svog praunuka dok je bila na mjestu bivšeg koncentracijskog logora Bergen-Belsen, gdje je nekoć patila tijekom Holokausta. Umrla je ubrzo nakon toga.

"Točno 70 godina ih je dijelilo", rekao je Herzog, "ali jedan duh povezivao je generacije - duh herojstva, predanosti, odlučnosti; duh borbe za jedini dom našeg naroda - Državu Izrael".

Ističući tekuće izraelske vojne operacije, Herzog je upozorio na kontinuirane prijetnje Irana i savezničkih skupina usmjerene na civile. Također je pozvao svjetske čelnike da odmaknu od retorike i poduzmu odlučne mjere protiv antisemitizma "prije nego što bude prekasno".

Zaključio je da že Izrael nastaviti čuvati sjećanje na Holokaust za buduće generacije, čak i nakon što posljednji preživjeli nestanu.