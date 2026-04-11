Letica: Teško da će doći do mira jer Izrael nije ostvario svoje ciljeve

Iransko izaslanstvo, predvođeno predsjednikom parlamenta i ministrom vanjskih poslova Abasom Arakčijem stiglo je u Islamabad na razgovore o rješavanju sukoba sa SAD-om i Izraelom. Domaćin Pakistan izrazio je nadu da će se obje strane konstruktivno angažirati na pronalaženju rješenja.
Sigurnosni stručnjak Ante Letica rekao je za HRT kako su Izrael i SAD unatoč izvanrednoj obavještajnoj pripremi akcije pogrešno procijenili snagu i odlučnost Irana da se brani.
- Mislili su da će likvidacijom vrha doći do samourušavanja režima i kapitulacije Iranske revolucionarne grade. S druge strane, Iran je mislio da će sve skupa proći kao što je bilo prošle godine. Sada su svi proglasili pobjedu, Iranci, Izraelci, SAD, iako sam ja siguran da tu pobjednika nema. I mi Europljani smo gubitnici, kao i cijeli svijet, rekao je Letica.
Naglasio je kako su Izrael i Amerika napali Iran zato što su mislili da je slab.
- Izrael je htio konačno onesposobiti iransku državu, tako da neće dugo biti prijetnja postojanju Izraela i pokrovitelj raznih terorističkih skupina. Zato je ova agresija bila tako brutalna, ali Izrael nije ostvario svoje glavne ciljeve. Amerikanci su ušli u rat i sada pokušavaju na svoj način izaći iz tog rata, proglašavajući se pobjednikom i prijeteći "uništavanjem civilizacije" što je apsolutno neprihvatljivo, rekao je Letica dodajući kako u Izraelu lijeva oporba nije zadovoljna trenutnom situacijom.
S druge strane, rekao je, u Libanonu imamo dvije zabrinjavajuće situacije - velik broj mrtvih civila i velik broj raseljenih stanovnika.
- Vrlo teško će doći do mira jer Izrael nije ostvario ciljeve zbog kojih je ušao u rat, poručio je Letica.
Letica je istaknuo kako je Hormuz adut u iranskim rukama. Blokiranje tjesnaca stavlja cijeli svijet u tešku situaciju.
- Opcija B je nastavak opcije A, a to je totalna destrukcija Iran, što je neprihvatljivo, kazao je sigurnosni stručnjak.
- Ako se iranski režim nađe u opasnosti da bude uništen, pitanje je kuda će se okrenuti Iranska revolucionarna grada. Bit će problema ako preuzmu rukovođenje državom jer je državno vodstvo uništeno. Znamo kada vojske preuzme vlast da nema izgleda za demokraciju i diplomaciju, dodao je Letica.
Trump nastavlja kritizirati Europu, posebno Španjolsku.
- Trump je na kraju svog prvog mandata skoro bacio NATO na koljena. On nastavlja s napuštenjem Europe, prebacuje se sve na Indopacifik, napustio bi i Bliski istok da nije Izraela. NATO je obrambeni, a ne napadački savez. Europa i članice NATO-a shvatile su da trebaju promijeniti smjer, okrenuti se sebi i razmisliti o svojoj obrani i sigurnosti, ustvrdio je Letica.
