VIDEO / Zabilježen najviši val ikada u Sredozemlju!

Sredozemno more, koje se desetljećima smatralo relativno „mirnim“ u usporedbi s oceanima, suočava se s pojavama koje znanstvenici sve teže objašnjavaju. Prema izvješćima talijanskog javnog servisa RAI, u Sredozemlju je zabilježen najviši val ikada izmjeren – čak 16 metara visine.
Riječ je o iznimno rijetkom fenomenu koji je registrirao Odjel za inženjerstvo Sveučilišta u Palermu, koristeći oceanografsku mjernu plutaču (bou). Instrumenti su zabilježili snažan val nastao zbog potpuno neočekivanih morskih struja, što je, kako ističu znanstvenici, iznimno rijetko u zatvorenom morskom bazenu kakav je Mediteran.
„Šesnaest metara vode: zabilježen je najviši val ikada u Sredozemlju. Odjel za inženjerstvo Sveučilišta u Palermu dokumentirao je impresivan fenomen: ‘Potpuno neočekivane struje. Riječ je o rijetkom događaju, piše RAI.
Zašto je ovaj val toliko zabrinjavajući?
Kako objašnjavaju stručnjaci za RAI, valovi ovakve visine u Mediteranu dosad su bili gotovo nezamislivi. I dok su se tijekom snažnih ciklona povremeno bilježili valovi viši od 10 metara, granica od 16 metara dosad nije bila službeno potvrđena.
Znanstvenici upozoravaju da bi ovakvi ekstremi mogli biti povezani s:
- porastom temperature mora
- snažnijim i nestabilnijim atmosferskim sustavima
- promjenama u morskim strujama koje više ne slijede dosadašnje obrasce
RAI navodi kako se Mediteran zagrijava brže od svjetskog prosjeka, što može potaknuti stvaranje snažnijih oluja, naglih promjena tlaka i neuobičajenih valnih obrazaca.
Posljedice "neviđenog događaja"
„Suočavamo se s posljedicama neviđenog događaja, najsnažnijeg koji je pogodio Siciliju posljednjih godina. Duboko sam zabrinut, kao Sicilijanac, ali učinit ćemo sve što je u našoj moći kako bismo ovu izvanrednu situaciju prevladali u najkraćem mogućem roku.“
To je izjavio predsjednik Regije Sicilije Renato Schifani na kraju izvanredne sjednice regionalne vlade u četvrtak, sazvane radi donošenja odluke o proglašenju stanja krize i izvanrednog stanja nakon teške štete koju su u posljednjih nekoliko sati prouzročili snažno nevrijeme i ciklon koji su pogodili velika područja otoka.
„Osobno ću nadzirati sve aktivnosti koje ćemo morati provesti, a posebno brzinu raspodjele sredstava.“
