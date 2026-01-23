VIDEO / Zabilježen najviši val ikada u Sredozemlju!

„Suočavamo se s posljedicama neviđenog događaja, najsnažnijeg koji je pogodio Siciliju posljednjih godina. Duboko sam zabrinut, kao Sicilijanac, ali učinit ćemo sve što je u našoj moći kako bismo ovu izvanrednu situaciju prevladali u najkraćem mogućem roku.“

To je izjavio predsjednik Regije Sicilije Renato Schifani na kraju izvanredne sjednice regionalne vlade u četvrtak, sazvane radi donošenja odluke o proglašenju stanja krize i izvanrednog stanja nakon teške štete koju su u posljednjih nekoliko sati prouzročili snažno nevrijeme i ciklon koji su pogodili velika područja otoka.

„Osobno ću nadzirati sve aktivnosti koje ćemo morati provesti, a posebno brzinu raspodjele sredstava.“