VIDEO / Nevrijeme kod Cipra odnijelo jedan život: Čovjeka izvukli iz mora, tri broda završila na dnu

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Jedna je osoba poginula, a šest ih je spašeno nakon što je snažno nevrijeme praćeno uzburkanim morem uzrokovalo udaranje triju brodova u stijene i njihovo potonuće kod Cipra u subotu, javljaju lokalni mediji.

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Muškarac je izvučen bez svijesti iz mora spasilačkim helikopterom u blizini rta Cape Greco na jugoistočnoj obali otoka i naknadno je proglašen mrtvim, dok je dvoje preživjelih zadržano na liječenju u bolnici, izvijestio je portal Sigmalive.

🇨🇾 Footage captures a waterspout churning off the coast near Ayia Napa Marina, Cyprus. pic.twitter.com/UHpJbRYdwQ — Political Pen (@politicalpen_) August 29, 2026

Επιχείρηση διάσωσης στο Κάβο Γκρέκο: Ελικόπτερα και διασώστες στη μάχη με τα κύματα – Αποκλειστικά πλάνα pic.twitter.com/Ikg99vFYPj — ink Cyprus (@inkcyprus) August 29, 2026

Jaka kiša i snažni vjetrovi zahvatili su mediteranski otok u subotu, što je poplavilo ulice, pokrenulo klizišta i srušilo brojna stabla.

A rare weather disturbance swept across Cyprus today, 29 August 2026, bringing an unusual late-August waterspout off the coast of Larnaca.



Footage captured right near the Larnaca airport tarmac shows the funnel swirling over the sea in the background.



🎥 Footage via Philenews… pic.twitter.com/175ow7G8NG — en.philenews (@enphilenews) August 29, 2026

One person has died and five others were recovered after two boats sank in rough seas off Cape Greco on Saturday.



Emergency services were activated at 14:30 near Agioi Anargyroi after three vessels encountered severe turbulence, leaving two completely destroyed on the rocks.



A… pic.twitter.com/jxinm2TTGa — en.philenews (@enphilenews) August 29, 2026

Vatrogasna služba primila je brojne hitne pozive zbog štete od oluje. Glasnogovornik vatrogasne službe rekao je da je većina intervencija bila u području oko glavnog grada Nikozije.