Prije Jadranskog derbija policija pregledala tribine, evo što su pronašli: Privedeno pet navijača

🚨 Prije početka utakmice 👮pregledom tribina pronašli su skrivena pirotehnička sredstva:

☑️65 dimnih bombi i

☑️46 baklji.

⚖️ Privedeno:

⏺️ 4 domaća i

⏺️1 gostujući navijač

👮‍♂️ Policija nastavlja s poduzimanjem mjera radi osiguranja reda i sigurnosti #RijekaHajduk #Policija https://t.co/K3eXgJG4v6 pic.twitter.com/yppyMnvA3P