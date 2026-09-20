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pobjeda Rijeke

Prije Jadranskog derbija policija pregledala tribine, evo što su pronašli: Privedeno pet navijača

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N1 Info
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20. ruj. 2026. 19:30
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MUP RH
MUP RH

U derbiju 8. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Rijeka je na Rujevici pobijedila Hajduk s 3-0.

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Policija je prije početka utakmice pregledala tribine te pronašla veću količinu skrivenih pirotehničkih sredstava.

Tijekom pregleda pronađeno je 65 dimnih bombi i 46 baklji.

Policija je privela pet navijača, među kojima su četiri domaća i jedan gostujući navijač.

Policijski službenici nastavljaju s poduzimanjem mjera kako bi osigurali održavanje javnog reda i sigurnosti.

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Teme
hajduk rijeka policija

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