pobjeda Rijeke
Prije Jadranskog derbija policija pregledala tribine, evo što su pronašli: Privedeno pet navijača
U derbiju 8. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Rijeka je na Rujevici pobijedila Hajduk s 3-0.
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Policija je prije početka utakmice pregledala tribine te pronašla veću količinu skrivenih pirotehničkih sredstava.
Tijekom pregleda pronađeno je 65 dimnih bombi i 46 baklji.
🚨 Prije početka utakmice 👮pregledom tribina pronašli su skrivena pirotehnička sredstva:— MUP-RH (@mup_rh) September 20, 2026
☑️65 dimnih bombi i
☑️46 baklji.
⚖️ Privedeno:
⏺️ 4 domaća i
⏺️1 gostujući navijač
👮♂️ Policija nastavlja s poduzimanjem mjera radi osiguranja reda i sigurnosti #RijekaHajduk #Policija https://t.co/K3eXgJG4v6 pic.twitter.com/yppyMnvA3P
Policija je privela pet navijača, među kojima su četiri domaća i jedan gostujući navijač.
Policijski službenici nastavljaju s poduzimanjem mjera kako bi osigurali održavanje javnog reda i sigurnosti.
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