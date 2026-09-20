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Plaćat ćemo više

Ovo su nove cijene goriva?

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N1 Info
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20. ruj. 2026. 18:58
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BRANDON BELL, Getty Images/AFP

Vozače od utorka čekaju više cijene goriva, ali dizel ipak neće poskupjeti koliko se ranije očekivalo.

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Kako RTL Danas doznaje iz izvora bliskih Vladi, cijena Eurosupera (benzina) će ići gore za jedan cent. Tako bi cijena Eurosupera trebala stajati 1,74 eura.

Ono što sve zanima je cijena Eurodizela koji će nakon intervencije Vlade ipak poskupjeti za šest centi, a ne najavljenih deset kao što je bilo u petak. Poskupljenje dizela tako će se praktički prepoloviti zbog intervencije u trošarine. Cijena Eurodizela iznosit će 1,91 eura po litri.

Nove cijene goriva:

  • Eurosuper 1,74 eura (poskupljenje od jedan cent)
  • Eurodizel 1,91 eura (poskupljenje od šest centi)

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