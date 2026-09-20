„Ono što je sada zemlji potrebno zahtjeva dosljednost, upornost i strpljenje... pobrinut ću se za nastavak reformi i to kao predsjednik CDU-a i kao kancelar“, rekao je njemački kancelar netom nakon objavljivanja prvih rezultata na temelju izlaznih anketa u saveznim pokrajinama Berlinu i Mecklenburgu-Zapadnom Pomorju.