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GAĐALI IH DRONOVIMA

VIDEO / Novi ruski napad na Kijev: Čovjek poginuo, višekatnica teško oštećena

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Hina
|
03. ruj. 2026. 20:18
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Ilustracija: HANDOUT/AFP

U ruskom napadu na ukrajinski glavni grad Kijev u četvrtak je ubijena jedna osoba, izazvan požar i teško oštećena višekatnica, rekli su dužnosnici.

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Gradska vojna uprava objavila je na Telegramu da je jedna osoba ubijena u večernjem napadu.

Gradonačelnik Vitalij Kličko napisao je na Telegramu da je deveti kat višekatnice oštećen. Petnaest ljudi evakuirano je iz zgrade u četvrt izvan centra grada.

Video objavljen na neslužbenim Telegram kanalima prikazuje veliku vatrenu kuglu kako se diže u nebo. Neslužbeni kanali naveli su da je zgradu pogodio dron na mlazni pogon.

Kličko je rekao da je šest osoba ranjeno u ranijim napadima na glavni grad, koji je meta kontinuiranih napada više od tjedan dana.

Teme
kijev napad na kijev rat u ukrajini ukrajina

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