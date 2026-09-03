GAĐALI IH DRONOVIMA
VIDEO / Novi ruski napad na Kijev: Čovjek poginuo, višekatnica teško oštećena
U ruskom napadu na ukrajinski glavni grad Kijev u četvrtak je ubijena jedna osoba, izazvan požar i teško oštećena višekatnica, rekli su dužnosnici.
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Gradska vojna uprava objavila je na Telegramu da je jedna osoba ubijena u večernjem napadu.
Gradonačelnik Vitalij Kličko napisao je na Telegramu da je deveti kat višekatnice oštećen. Petnaest ljudi evakuirano je iz zgrade u četvrt izvan centra grada.
🚨 BREAKING: One killed, nine injured—including a 12-year-old girl—after Russian drones struck residential buildings in Kyiv, causing severe fires.— UNITED24 Media (@United24media) September 3, 2026
Emergency services are on the scene searching through the rubble. pic.twitter.com/5Rz5ION3rk
Video objavljen na neslužbenim Telegram kanalima prikazuje veliku vatrenu kuglu kako se diže u nebo. Neslužbeni kanali naveli su da je zgradu pogodio dron na mlazni pogon.
Kličko je rekao da je šest osoba ranjeno u ranijim napadima na glavni grad, koji je meta kontinuiranih napada više od tjedan dana.
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