VIDEO Objavljena snimka građana Kijeva u skloništu: Ukrajinski duh je neslomljiv

Ukrajinsko ministarstvo obrane objavilo je snimku iz kijevskog skloništa na kojoj stotine ljudi u podzemnoj željeznici pjeva.

U ponedjeljak ujutro Rusi su pokrenuli brutalan napad na više ukrajinskih gradova. Gađali su ih raketama i dronovima kamikazama, a ukrajinske su vlasti objavile da su uglavnom gađali ključne dijelove infrastrukture.

Na Ukrajinu su u ponedjeljak ispaljene 84 rakete zajedno s nizom napada dronovima, objavila je ukrajinska služba za hitne situacije, a prema dosadašnjim podacima poginulo je 11 ljudi, a 64 je ozlijeđeno,

Ministarstvo obrane objavilo je snimku iz kijevskog skloništa na kojoj se vidi da se ljudi ne daju slomiti. “Ukrajinski duh je neslomljiv. Stanovnici Kijeva pjevaju na stanici metroa tijekom zračne uzbune”, napisali su u objavi.

Ukraine’s spirit is unbreakable.

Residents of Kyiv sing in a metro station during an air raid alert. pic.twitter.com/xLd8nPK7T4