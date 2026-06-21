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važni savjeti

Toplinski val u Hrvatskoj: Objavljene preporuke za zaštitu od vrućina

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N1 Info
|
21. lip. 2026. 14:24
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Zaštita od vrućina
Ravnateljstvo civilne zaštite

Za vrijeme trajanja velikih vrućina treba se pridržavati savjeta zdravstvenih ustanova, objavilo je Ravnateljstvo civilne zaštite.

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Visoke temperature mogu potaknuti iscrpljenost i toplinski udar te mogu pogoršati postojeća stanja, poput kardiovaskularnih, respiratornih, bubrežnih ili mentalnih bolesti.

Između ostaloga, savjetuje se:

  • rashladiti tijelo i piti dovoljno tekućine, jer se znojenjem gubi više tekućine, čime dolazi do dehidracije
  • piti negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera
  • izbjegavati boravak na direktnom suncu u razdoblju od 10-17 sati, poglavito djeca, trudnice, starije osobe, srčani bolesnici i bolesnici s kroničnim bolestima
  • osobe koje rade na otvorenom  trebaju se češće odmoriti, skloniti u hlad i unositi tekućinu svakih 30 minuta
  • nositi laganu i svijetlu odjeću od prirodnih materijala te zaštititi glavu od direktnog sunca
  • rashladiti prostor u kojem se živi koristeći hladniji noćni zrak
  • danju zatvoriti prozore i spustiti rolete, naročito one koje su okrenute prema suncu
  • isključiti što je više moguće električnih uređaja u domu
  • izbjegavati izlazak u najtoplijem dijelu dana i naporan fizički rad ili ga obavljati u najhladnije doba dana, što je obično u ranim jutarnjim satima
  • ne ostavljati djecu niti životinje u parkiranom vozilu
  • redovito koristiti sredstva sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja, a posebnu pažnju posvetiti novorođenčadi i maloj djeci - za njih treba koristiti zaštitna sredstva s najvećim faktorom te odjenuti ih u laganu odjeću koja ih također štiti od UV zračenja
  • ako imate zdravstvene probleme potražiti savjet liječnika.

preporuke za zaštitu zdravlja od vrućina
Ravnateljstvo civilne zaštite

Protokol o postupanju i preporuke za zaštitu od vrućine koji je izradila radna skupina Ministarstva zdravstva uključuje korisne savjete i preporuke kojima se navedeni štetni učinci vrućina na zdravlje mogu spriječiti ili barem ublažiti. Osim toga, protokol definira postupke potrebne za pripravnost i djelovanje na nacionalnoj i lokalnoj razini u slučaju opasnosti od toplinskog vala.

Upozorenja o toplinskim valovima pratite na stranicama DHMZ-a.

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Teme
preporuke za zaštitu toplinski udar toplinski val zaštita od sunca

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