Jednostavan test
Optička iluzija koja otkriva vaše najveće brige: Što prvo vidite na slici?
Uz pomoć ovog jednostavnog testa mogli biste otkriti nešto novo o sebi.
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Optičke iluzije već godinama fasciniraju milijune ljudi diljem svijeta jer navodno otkrivaju iznenađujuće detalje o našoj osobnosti. Na gornjoj slici nalazi se optička iluzija na kojoj se vide stablo i ptica – što ste prvo primijetili?
1. Prvo ste ugledali stablo
To znači da vam mnogo znače stabilnost i osjećaj sigurnosti. Često tražite čvrste temelje, red i predvidljivost. Volite planove, rutinu, osjećaj kontrole i provjerene načine funkcioniranja, piše Metropolitan.si.
Imate dojam da ćete biti mirniji ako je sve na svom mjestu i pod kontrolom. Ipak, unutarnja napetost može biti prisutna i tada. Takav način razmišljanja često je povezan s osjećajem nesigurnosti, ne nužno s stvarnim okolnostima. Izvana možete djelovati samouvjereno i čvrsto, ali u sebi ostajete oprezni prema mogućim promjenama i neočekivanim situacijama.
Pouzdana ste osoba kojoj se drugi često obraćaju za pomoć ili savjet. Ne volite nepotrebne rizike i važne odluke donosite promišljeno. U odnosima cijenite iskrenost, odanost i osjećaj sigurnosti.
Najviše vas brine gubitak kontrole nad važnim područjima života. Neizvjesnost, nagle promjene, financijska nestabilnost ili osjećaj da stvari ne idu prema planu mogu vam uzrokovati najviše stresa.
2. Prvo ste ugledali pticu
To znači da vas često zaokupljaju misli o budućnosti i različitim mogućnostima. Često se pitate: „Što ako sam nešto previdio?“ ili „Što ako ću kasnije požaliti zbog svoje odluke?“
Takve misli mogu se pojaviti iznenada – navečer prije spavanja, pod tušem ili u trenucima tišine. Iako ste fizički prisutni u sadašnjem trenutku, vaše misli često su usmjerene prema onome što dolazi. Um neprestano analizira, predviđa i traži moguće scenarije. Kada misli stalno „lete“, teže se opustiti, smiriti i istinski odmoriti.
Istodobno ste vrlo maštoviti, znatiželjni i otvoreni prema novim idejama. Brzo primjećujete detalje koje drugi ne uočavaju te često razmišljate nekoliko koraka unaprijed.
Najviše vas brine mogućnost da donesete pogrešnu odluku, propustite važnu priliku ili se u budućnosti suočite s nečim za što niste spremni. Zbog toga često analizirate različite scenarije i tražite odgovore čak i prije nego što se problem pojavi.
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