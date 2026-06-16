Optička iluzija koja otkriva vaše najveće brige: Što prvo vidite na slici?

Imate dojam da ćete biti mirniji ako je sve na svom mjestu i pod kontrolom. Ipak, unutarnja napetost može biti prisutna i tada. Takav način razmišljanja često je povezan s osjećajem nesigurnosti, ne nužno s stvarnim okolnostima. Izvana možete djelovati samouvjereno i čvrsto, ali u sebi ostajete oprezni prema mogućim promjenama i neočekivanim situacijama.