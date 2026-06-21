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u vlasništvu 65-godišnjaka

Kod Zaprešića izgorjela dva Mercedesa

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Hina
|
21. lip. 2026. 14:31
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04.05.2026., Zagreb - Na Cvjetnoj cesti doslo je do prometne nesrece u kojoj je osobni automobil sletio s ceste, zabio se u zgradu i potom zapalio. U nesreci nema ozlijedjenih, a ocevid je u tijeku. Photo: Josip Mikacic/PIXSELL
Josip Mikacic/PIXSELL/Ilustracija

Dva osobna automobila marke Mercedes u vlasništvu 65-godišnjaka izgorjela su u požaru koji je u subotu navečer izbio na parkiralištu trgovačkog društva u mjestu Prigorje Brdovečko kraj Zaprešića, izvijestila je zagrebačka policija.

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Požar je iz zasad neutvrđenog razloga izbio na jednom Mercedesu parkiranom na Vinogradskom putu, nakon čega se proširio na drugi automobil iste marke.

Policija navodi da su oba vozila bila bez registarskih oznaka te da su u vlasništvu 65-godišnjeg muškarca.

Požar su ugasili vatrogasci, a u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Materijalna šteta zasad nije utvrđena.

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Teme
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