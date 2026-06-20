AUTOBUSOM TAMO I NATRAG
Iako skuplji, jednodnevni izleti na more i dalje su hit. I kupači iz jedne EU zemlje dolaze na jedan dan
Prije petnaestak godina, kada je globalna recesija uzela maha u Hrvatskoj, a životni standard se srozao pa si mnogi građani, naročito umirovljenici, nisu mogli priuštiti štošta drugo, kamoli ljetovanje na Jadranu, započeo je trend jednodnevnih izleta na more.
Na jednodnevno kupanje u moru većinom se išlo iz Zagreba i okolice do najbližih turističkih mjesta do kojih nije trebalo dugo putovati.
Formula je bila jednostavna. Ljeti bi na oglasnim stupovima (danas češće na internetskim stranicama i društvenim mrežama) osvanuli oglasi za jednodnevne izlete s kupanjem. Zainteresirani bi nazvali priloženi telefonski broj, rezervirali mjesto pa tog dana - obično vikendom ili praznicima - rano ujutro u torbu spremili sendviče, kavu, sokove, ručnike i pribor za plažu pa se na dogovorenom mjestu ukrcali u autobus.
Na odredište se stizalo već za dva-tri sata pa tamo uživalo cijeli dan na plaži, a predvečer se ukrcavalo u isti autobus i njime stizalo kući kasno navečer istoga dana. Sve to donedavno je koštalo stotinjak kuna dok su one bile u opticaju. Mnogi su na taj način, za relativno malo novca, mogli se pohvaliti kako na more idu ne jednom, nego sedam-osam puta godišnje.
Donedavno 100 kuna, sada 20 ili 25 eura
Takvi izleti odnosno jednodnevna kupanja kako ih obično reklamira nekoliko prijevozničkih poduzeća koja su se specijalizirala za tu vrstu turističkih putovanja, sudeći po broju njihovih oglasa na internetu, i dalje su vrlo popularni.
Jedino su sada cijene nešto više nego što su donedavno bile.
Većina putovanja iz Zagreba, Samobora, Krapine, Zaboka pa i Koprivnice, Đurđevca i Križevaca koštaju 20 ili 25 eura, ovisno o prijevozniku, što je pedesetak posto skuplje nego prije. No i dalje je to iznos za koji jednodnevni turist dobije puno. Plaća se, naime, samo prijevoz, a sav preostali cjelodnevni aranžman je na samom izletniku i mogućnostima njegovog budžeta.
Selce, Crikvenica, Novi Vinodolski, Njivice...
I dalje su najpopularnija mjesta za jednodnevna kupanja ona do kojih ne treba puno vožnje kako bi se što manje vremena izgubilo na putovanje, a kako bi ostalo što više vremena za kupanje: Selce, Crikvenica, Novi Vinodolski pa Njivice, Malinska, Punat i Krk na Krku ili nešto dalje Opatija, Ičići, Lovran, Mošćenička Draga i Rabac.
Neki organizatori putovanja računaju na vjernost svojih putnika pa za, primjerice, svakih pet jednodnevnih izleta šestim časte besplatno.
Ali to nije sve.
Sve više Čeha dolazi na jednodnevno kupanje
Jednodnevni izleti na kupanje u hrvatskom Jadranu postaje popularno i u Češkoj.
Prije desetak dana tamošnji vrlo čitani portal Dennik objavio je članak pod naslovom: "Mladi Česi zaljubili su se u jednodnevno kupanje u Hrvatskoj. Zahvaljujući cijeni" u kojem autor članka piše kako je sve više onih koji petkom navečer, nakon iscrpljujućeg radnog tjedna, sjedaju u autobuse koji ih iz Praga ili Brna cijelu noć voze do jadranskih plaža na kojima uživaju cijeli dan, a onda se ponovno ukrcavaju u autobuse da bi u već bili kod kuće prije novog radnog tjedna.
"Mladi Česi masovno otkrivaju čaroliju kratkih putovanja. Idu na ova brza putovanja radi opuštanja i jeftine zabave, a bez potrebe da na poslu uzimaju slobodan dan. Dok obitelji s djecom još uvijek preferiraju klasične boravke, među mlađom generacijom ukorijenio se potpuno drugačiji fenomen. Sve više odlaze na more samo na jedan dan. Samo prošle godine na taj je način putovalo dvije tisuće Čeha. Sve što im treba je jedan slobodan vikend, ruksak s ručnikom i nekoliko tisuća kruna u džepu", pisao je ovaj češki portal prije desetak dana.
"Stižu ujutro, skaču u more, osunčaju se i navečer vraćaju"
"Stižu ujutro, odmah skaču u more i uživaju u savršenom ljetnom danu. Jedu pizzu, plodove mora, kušaju lokalno pivo, malo se osunčaju i navečer se autobusom vraćaju da bi u nedjelju ujutro opet bili u Češkoj", kazala je za Dennik predstavnica jedne češke turističke agencije koja organizira jednodnevne izlete u Hrvatsku.
Kod nas na jednodnevna kupanja uglavnom idu stariji, umirovljenici koji si ne mogu priuštiti smještaj u hotelu ili u apartmanu. Mladi Česi, pak, na ovaj način izviđaju teren.
"Često odlaze u Hrvatsku u svojevrsno izviđanje kako bi provjerili medijske izvještaje o tamošnjim cijenama i uslugama. Pa ako su zadovoljni tim vikend iskustvom, često se vraćaju kasnije na klasičan duži odmor", piše Dennik.
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