Iako skuplji, jednodnevni izleti na more i dalje su hit. I kupači iz jedne EU zemlje dolaze na jedan dan

Prije desetak dana tamošnji vrlo čitani portal Dennik objavio je članak pod naslovom: "Mladi Česi zaljubili su se u jednodnevno kupanje u Hrvatskoj. Zahvaljujući cijeni" u kojem autor članka piše kako je sve više onih koji petkom navečer, nakon iscrpljujućeg radnog tjedna, sjedaju u autobuse koji ih iz Praga ili Brna cijelu noć voze do jadranskih plaža na kojima uživaju cijeli dan, a onda se ponovno ukrcavaju u autobuse da bi u već bili kod kuće prije novog radnog tjedna.