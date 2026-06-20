nije toliko zdrava
"Zdrava namirnica" koja može biti vrlo opasna za jetru
Iako možda mislite da znate sve o tome kako prehranom podržati zdravlje jetre, postoji jedna namirnica koja djeluje zdravo, ali zapravo nije toliko nutritivno vrijedna koliko mnogi misle. Štoviše, njezina pretjerana konzumacija može čak oštetiti jetru umjesto da joj pomogne.
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Riječ je o proteinskim pločicama, za koje se pokazalo da nisu toliko zdrave koliko većina ljudi pretpostavlja. Često sadrže dodatke poput šećera, koji se nerijetko nalazi u obliku kukuruznog sirupa s visokim udjelom fruktoze.
Primjerice, prema istraživanju iz 2025. godine koje je obuhvatilo 458 snack pločica prodavanih u popularnim supermarketima, čak 37 posto njih klasificirano je kao proizvodi s visokim udjelom šećera. Iako su reklamirane kao „zdrave“, sadržaj šećera bio je usporediv sa sadržajem šećera u čokoladicama.
Visok udio šećera u proteinskim pločicama može biti štetan za zdravlje jetre, osobito ako se konzumiraju redovito.
„Previše dodanog šećera, posebno kukuruznog sirupa s visokim udjelom fruktoze, može dovesti do nakupljanja masti u jetri. S vremenom to može pridonijeti razvoju masne jetre, upali jetre pa čak i stvaranju ožiljaka. Višak šećera također može pogoršati inzulinsku rezistenciju, koja je usko povezana s bolestima jetre“, kaže dr. Qin Rao, gastroenterolog i hepatolog iz klinike Manhattan Gastroenterology, za magazin Parade.
U prilog tome, znanstveni pregled objavljen 2023. godine u časopisu Hepatology Communications pronašao je izravnu vezu između visokog unosa šećera i nealkoholne masne bolesti jetre.
Osim visokog udjela šećera, mnoge proteinske pločice sadrže i sastojke bogate zasićenim mastima, poput palmina ulja. I to može biti štetno za jetru kada se unosi u prevelikim količinama.
„Zasićene masti mogu povećati nakupljanje masti u jetri i otežati organizmu učinkovito korištenje inzulina. S vremenom to može povećati rizik od masne bolesti jetre i pridonijeti upalnim procesima u jetri“, objašnjava dr. Rao.
To ne znači da proteinske pločice treba potpuno izbjegavati. To samo znači da treba pažljivije čitati deklaraciju umjesto da automatski pretpostavite da je proizvod zdrav – čak i kada to piše na pakiranju.
Prilikom kupnje proteinskih pločica, dr. Rao preporučuje da birate one koje:
- imaju malo dodanog šećera
- sadrže puno vlakana
- napravljene su od zdravih masti iz orašastih plodova i sjemenki
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