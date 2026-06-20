"Zdrava namirnica" koja može biti vrlo opasna za jetru

Primjerice, prema istraživanju iz 2025. godine koje je obuhvatilo 458 snack pločica prodavanih u popularnim supermarketima, čak 37 posto njih klasificirano je kao proizvodi s visokim udjelom šećera. Iako su reklamirane kao „zdrave“, sadržaj šećera bio je usporediv sa sadržajem šećera u čokoladicama.