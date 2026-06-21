POČELI RAZGOVORI U ŠVICARSKOJ
Glavna tema pregovora: Iran ima jedan uvjet za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca
Iranska novinska agencija Tasnim je, pozivajući se na izvor blizak pregovaračkom timu u nedjelju izvijestila da se Hormuški tjesnac neće ponovno otvoriti sve dok se ne bude ispoštovalo primirje u Libanonu.
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Osim toga, izvor je rekao da će plovni put ostati zatvoren dok se ne izdaju izuzeća koja dopuštaju prodaju iranske nafte.
Razgovori na visokoj razini između američkog potpredsjednika J. D. Vancea i iranskih predstavnika započeli su nedjelju u švicarskom planinskom ljetovalištu Bürgenstocku s ciljem postizanja dugoročnog mirovnog sporazuma nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju ranije ovog tjedna.
Ministarstvo vanjskih poslova Katra, koji uz Pakistan posreduje u pregovorima između zaraćenih zemalja, objavilo je početak pregovora.
Glasnogovornik ministarstva rekao je da je u tijeku početni sastanak na visokoj razini na kojem sudjeluju predstavnici SAD-a i Irana, kao i delegacije Pakistana i Katara.
Razgovore su zasjenila izvješća o novim sukobima između izraelskih snaga i militantne skupine Hezbolaha u Libanonu unatoč primirju.
Što želi Iran?
Iran i Sjedinjene Države potpisali su u srijedu memorandum o razumijevanju s ciljem postizanja trajnog mira na Bliskom istoku, ali sporazum, koji poziva na prekid neprijateljstava na svim frontama, uključujući i Libanon, potkopan je izraelskim zračnim napadima i sukobima u petak i subotu, pri čemu se Izrael i Hezbolah međusobno optužuju za kršenje primirja.
Iran je u nedjelju rekao da će situacija u Libanonu, gdje izraelska vojska provodi gotovo svakodnevne udare protiv Hezbolaha, biti glavna tema pregovora sa SAD-om organiziranim u nedjelju u Švicarskoj.
Libanon, nafta, imovina,...
"Cionistički režim i dalje krši svoje obveze prema Libanonu. To će pitanje biti glavna tema današnje rasprave“, izjavio je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghai.
"Prekid neprijateljstava u Libanonu ključan je" za Iran, naglasio je.
Dodao je da će se govoriti i o pitanju odmrzavanja iranske imovine i prodaji nafte, u videu koji je objavila službena novinska agencija IRNA.
Razgovori između Irana i Sjedinjenih Država u Švicarskoj, uz posredovanje Pakistana i Katra, trajat će jedan dan, kazao je.
Što kaže Izrael?
Izraelski ministar obrane u nedjelju je kazao da njegove trupe mogu djelovati "bez ikakvih ograničenja" kako bi se "uklonile prijetnje" u Libanonu, potvrdivši da će ostati u dijelu teritorija koji su okupirale na jugu, a Izrael ga naziva "sigurnosnom zonom".
"Nikada nije bilo i trenutačno nema ograničenja koja bi sprečavala vojnike.... da djeluju na uklanjanje prijetnja u Libanonu", rekao je Israel Kartz.
"Izrael se neće povući iz sigurnosne zone u Libanonu", ponovio je, misleći na područje koje se proteže otprilike 10 kilometara unutar libanonskog teritorija, što je prostor na kojemu su raspoređene izraelske snage.
Ministar je to kazao nakon što je Iran upozorio da neće ući u "fazu pregovora o konačnom sporazumu" s Washingtonom ako se ne prekinu neprijateljstva u Libanonu u kojemu je Izrael obećao da će poraziti proiranski Hezbolah.
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