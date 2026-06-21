Glavna tema pregovora: Iran ima jedan uvjet za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca

Iran i Sjedinjene Države potpisali su u srijedu memorandum o razumijevanju s ciljem postizanja trajnog mira na Bliskom istoku, ali sporazum, koji poziva na prekid neprijateljstava na svim frontama, uključujući i Libanon, potkopan je izraelskim zračnim napadima i sukobima u petak i subotu, pri čemu se Izrael i Hezbolah međusobno optužuju za kršenje primirja.