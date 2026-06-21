Preokret na Mediteranu: Hoteli snizili cijene, a putnici ponovno otkrivaju naše konkurente

PIXABAY

Potražnja za ljetovanjima u Turskoj, Egiptu i na Cipru ponovno je u porastu nakon što je početkom godine naglo pala zbog sukoba između SAD-a i Irana. Kako piše Financial Times, niže cijene smještaja i smanjen strah od širenja sukoba potaknuli su povratak turista na destinacije koje su mjesecima bilježile slabije rezervacije.

Podijeli

Oglas

Hoteli su reagirali snižavanjem cijena kako bi privukli goste. Noćenje u kvalitetnom hotelu s četiri zvjezdice na hrvatskoj obali tijekom vrhunca sezone stoji između 200 i 400 eura, dok se za isti iznos u Turskoj ili Egiptu može dobiti smještaj više kategorije ili paket s uslugom "all inclusive“.

Istodobno, putnici su počeli drukčije procjenjivati sigurnosnu situaciju na Bliskom istoku. Nakon nekoliko mjeseci neizvjesnosti sve je više onih koji zaključuju da su mnoge turističke destinacije koje su pretrpjele pad interesa zapravo znatno udaljene od područja sukoba.

"Dobra lekcija iz geografije"

"Ljudi su uzeli kartu i shvatili da Sueski kanal nije povezan s Hormuškim tjesnacem“, izjavio je za Financial Times izvršni direktor EasyJeta Kenton Jarvis, dodajući da je cijela situacija bila "dobra lekcija iz geografije“.

Oporavak rezervacija potvrđuju i turistički djelatnici na Cipru. Nick Aristou, direktor prodaje hotelske grupacije Muskita, koja upravlja s tri luksuzna hotela na Cipru, rekao je da se broj rezervacija od svibnja ponovno povećava. Iako su prije izbijanja sukoba očekivali rast poslovanja u odnosu na prošlu godinu, sada će vjerojatno dosegnuti razinu iz 2025., piše Forbes Slovenija.

"U prvim tjednima nakon početka sukoba takav se ishod činio potpuno nezamislivim“, rekao je Aristou.

PIXABAY

Popunjenost je još uvijek manja nego prošle godine

Predsjednik ciparskog udruženja hotelijera PASYXE, Thanos Michaelides, izjavio je da se popunjenost hotela tijekom lipnja poboljšala u odnosu na proljetne mjesece, ali je i dalje ispod uobičajenih razina za ovo doba godine. Prosječna popunjenost hotela kreće se između 60 i 70 posto, dok je prošlog lipnja iznosila oko 90 posto.

Neki su se turistički sektori oporavili posebno brzo. Iz EasyJeta navode da je Egipat u svega nekoliko tjedana prešao iz negativnih rezultata u vrlo snažan rast u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Direktor EasyJet Holidaysa Garry Wilson rekao je investitorima da je riječ o jednom od najbržih oporavaka koje su zabilježili.

Neka su se tržišta posve oporavila

Slična iskustva ima i niskotarifni prijevoznik Wizz Air. Njegov izvršni direktor József Váradi istaknuo je da bilježe vrlo snažan oporavak tržišta poput Turske, Egipta i Cipra, koja su bila pogođena prvenstveno zato što su ih putnici doživljavali kao preblizu području sukoba.

"Neka od tih tržišta sada su se gotovo potpuno oporavila“, rekao je Váradi.

Turistički sektor tako se nada da bi ljetna sezona ipak mogla biti uspješnija nego što se očekivalo nakon početnog šoka izazvanog geopolitičkim napetostima na Bliskom istoku.