PUTNICI ODUŠEVLJENI DOČEKOM
Prvi zrakoplov iz Beograda sletio na Brač: Gosti iz Srbije poslali poruku političarima
U Zračnu luku Brač danas je stigao prvi zrakoplov na novoj sezonskoj liniji Air Serbije koja izravno povezuje Beograd i Brač. Putnike su po dolasku dočekali klapa Kuroj, prigodni domjenak te predstavnici turističkih zajednica i uprave zračne luke.
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Nova linija prometovat će dva puta tjedno, srijedom i subotom, do 12. rujna, a cilj joj je olakšati dolazak gostiju iz Srbije na jedan od najpoznatijih hrvatskih otoka.
Među putnicima bila je i Suzana, koja je na Braču posljednji put boravila prije više od četiri desetljeća.
"Na Braču sam bila prije 41 godinu. Ova linija je pun pogodak jer je prije dolazak preko Splita bio puno kompliciraniji. Sad je sve jednostavnije, a ovakav doček me posebno razveselio“, rekla je novinarima Slobodne Dalmacije Dori Škarić i Ivici Radiću.
"Lani smo putovali automobilom, što je bilo vrlo naporno"
Ana, koja je na otok stigla s obitelji, istaknula je da je putovanje bilo brzo i ugodno.
"Došli smo za sat vremena i put gotovo nismo ni osjetili. Lani smo putovali automobilom, što je bilo vrlo naporno, posebno s djecom. Ovo je neusporedivo lakše. Ostajemo 12 dana i veselimo se odmoru“, kazala je.
Dodala je kako nikada nisu dvojili oko dolaska u Hrvatsku.
"Svake godine dolazimo zbog mora, prirode i plaža. Nisam očekivala ovakav doček, stvarno ste se potrudili“, rekla je.
Ne obaziru se na upozorenja nekih srpskih medija
Milutin, koji na Brač dolazi već nekoliko godina, smatra da će nova zračna veza dodatno povećati privlačnost destinacije.
"Let je prošao odlično, a doček je sjajan. Direktna linija čini putovanje puno jednostavnijim. Na otoku ćemo ostati dva tjedna“, rekao je.
Na pitanje o upozorenjima koja su se posljednjih dana mogla čuti u dijelu srpskih medija kratko je odgovorio: "Na to se nismo obazirali.“
"Pustite političare..."
Za Ljubicu nova linija ima posebno značenje jer joj zbog zdravstvenih razloga putovanje avionom predstavlja najprikladniji način dolaska.
"U avionu su nas čak i počastili, a meni ova linija uvelike olakšava putovanje jer praktički mogu putovati jedino avionom“, rekla je.
Osvrnula se i na političke poruke vezane uz ljetovanje u Hrvatskoj.
"Pustite političare. Političari su jedno, a mi obični ljudi imamo drugačiji pogled na svijet“, poručila je.
Prvi let na novoj liniji pokazao je da interes gostiju iz Srbije za Brač ne slabi, a putnici ističu da izravna zračna veza putovanje čini bržim, jednostavnijim i ugodnijim nego dosad.
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