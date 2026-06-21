NINA OBULJEN KORŽINEK
Ministrica kulture: Slavenka Drakulić beskompromisno je propitivala centre moći
Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek uputila je u nedjelju sućut povodom smrti novinarke, kolumnistice i istaknute hrvatske književnice Slavenke Drakulić, ističući kako je ona stvorila opus koji će trajno ostati zapamćen na hrvatskoj književnoj sceni.
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"Opus Slavenke Drakulić obuhvaća širok raspon fikcionalnih i nefikcionalnih žanrova, od angažiranog novinarstva i feminističke esejistike do psihološke i dokumentarne proze. Djela su joj prevođena na brojne jezike i objavljivana diljem svijeta. Oštra zapažanja i britka uma, beskompromisno je propitivala centre moći, razotkrivala anomalije naše stvarnosti, ukazivala na tranzicijske aberacije i dekonstruirala totalitarizme i društvene mitove, najčešće iz perspektive svakodnevice i ženske intime", podsjeća se u sućuti.
Svojim ranim esejističkim djelom “Smrtni grijesi feminizma” i žestokom polemikom koja je uslijedila, Slavenka Drakulić uvela je, ističe ministrica kulture, novi val feminizma u naš kulturni prostor. I u svojoj nefikcionalnoj feminističko-socijalnoj esejistici i u psihološki profiliranim romanima utemeljenim na stvarnim povijesnim ili biografskim činjenicama, Slavenka Drakulić ostala je vjerna svojoj izvornoj preokupaciji temama koje društvo često pokušava prešutjeti.
"Opus koji će trajno ostati zapamćen"
U svojim romanima Slavenka Drakulić tematizirala je tijelo i tjelesnost kao mjesto spoznaje, bolest, anoreksiju i majčinstvo, demistificirajući patrijarhalne stereotipe, istraživala fenomenologiju zla i viktimizacije, suočavajući se s tjelesnim i psihološkim traumama. Roman “Kao da me nema” tako predstavlja jedno od najpotresnijih književnih svjedočanstava o ratnim silovanjima u Bosni i Hercegovini, pri čemu se Slavenka Drakulić fokusirala na psihološku destrukciju i rekonstrukciju identiteta žrtve, navodi ministrica kulture Obuljen Koržinek.
Podsjeća i kako se među brojnim priznanjima koje je dobila za svoj rad osobito ističu nagrada za životno djelo "Otokar Keršovani" Hrvatskog novinarskog društva za izniman novinarski doprinos, Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung (Nagrada za europsko razumijevanje) koju je 2005. godine dobila za knjigu Oni ne bi ni mrava zgazili: Ratni zločinci na sudu u Haagu te nagrada "Zlatna golubica za mir" talijanskog instituta Archivio Disarmo.
Slavenka Drakulić stvorila je opus koji uspješno spaja visoku, kultiviranu književnost s dokumentarizmom i angažiranim novinarstvom, opus koji će trajno ostati zapamćen na hrvatskoj književnoj sceni, poručila je u sućuti ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.
Slavenka Drakulić, jedna od najprevođenijih i najutjecajnijih hrvatskih književnica i novinarki, preminula je u 77. godini.
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