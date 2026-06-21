Ministrica kulture: Slavenka Drakulić beskompromisno je propitivala centre moći

Podsjeća i kako se među brojnim priznanjima koje je dobila za svoj rad osobito ističu nagrada za životno djelo "Otokar Keršovani" Hrvatskog novinarskog društva za izniman novinarski doprinos, Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung (Nagrada za europsko razumijevanje) koju je 2005. godine dobila za knjigu Oni ne bi ni mrava zgazili: Ratni zločinci na sudu u Haagu te nagrada "Zlatna golubica za mir" talijanskog instituta Archivio Disarmo.