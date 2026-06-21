Tko je Andy Burnham? Političar koji bi mogao srušiti Starmera

Posljednjih godina Burnham je tiho postao jedan od najpopularnijih političara u Britaniji. Njegova karizma često zasjenjuje određene kontradikcije u njegovu imidžu, poput tvrdnje da nije dio političkog establišmenta, iako je već s 24 godine radio kao parlamentarni istraživač, sa 28 bio posebni savjetnik, a s 31 prvi put izabran za zastupnika.