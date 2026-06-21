Erogene zone kod žena: Sedam je ključnih, za neke možda niste znali. Evo kako ih pronaći

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Erogene zone su točke na tijelu kod kojih dodir izaziva užitak. Svi imaju erogene zone i žene i muškarci, a one mogu biti na različitim dijelovima tijela za svakoga. Također, erogene zone kod žena se nalaze na više mjesta na tijelu. Neke od njih su poznate, a neke su na neočekivanim mjestima.

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Erogene zone kod žena se mogu razlikovati od onih kod muškaraca. Odnosno, radit će se o drugim dijelovima tijela. Tako se može raditi o vratu, stopalima, pazusima i sličnome.

Potrebno je otkriti gdje su točno erogene zone, a onda ih i aktivirati.

Što su erogene zone?

Svatko ima erogene zone na tijelu. Erogene zone se razlikuju od osobe do osobe pa tako su i različite kod žena i muškaraca. To su zapravo osjetljivi dijelovi tijela koji na dodir izazivaju uzbuđenje.

Dobro je znati gdje se nalaze erogene zone kako bi seksualni odnosi bili još bolji i kako bi se lakše postigao vrhunac.

Za žene je istraživanje erogenih zona posebno važno jer te osjetljive točke mogu pojačati uzbuđenje, ubrzati vrhunac i produbiti povezanost s partnerom.

Sedam erogenih zona kod žena

Žene imaju određene dijelove tijela koji su najčešće i erogena zona.

Tako su sedam najčešćih erogenih zona kod žena:

1. Uši

Uši imaju puno živaca i osjetilnih receptora iznutra i izvana. Tako će do uzbuđenja doći kod diranja ili ljubljenja ušiju, a pomoći može i šaptanje ili puhanje na uho. Također, isto se može raditi i na vratu, a reakcija neće izostati.

2. Bradavice

Bradavice su jedna od najosjetljivijih erogenih zona kod žena. Kada su bradavice stimulirane one šalju signal u genitalni senzorni korteks, što dovodi do lakšeg vrhunca.

3. Unutarnja strana bedra

Ovo je osjetljivo područje s obzirom na to da je blizu genitalnog područja. Njihovo lagano diranje može dovesti do uzbuđenja kod žena.

4. Vrhovi prstiju i dlanovi

Ovo su najosjetljiviji dijelovi tijela pa zato i njihovo dodirivanje može pomoći u začinjavanju odnosa. Samo držanje za ruku može biti od koristi, a može se i blago prstima prelaziti po dlanovima.

5. Klitoris

Poznat je i kao najjača erogena zona ženskog tijela. Vrlo je osjetljiv i samo diranje može lako dovesti do vrhunca. Važno je slušati partnericu i vidjeti što joj najviše odgovara i kako reagira na određene pokrete.

6. Donji dio stopala

Donji dio stopala će nekim ženama biti vrlo škakljiv, ali ipak lagano dodirivanje može izazvati i uzbuđenje. Osim stopala, u obzir se mogu uzeti i nožni prsti.

7. A-točka

Ovo područje je puno završetaka živaca. Nalazi se na kraju vagine, ispred vrata maternice, odnosno iznad mjehura. Točnije, ona se nalazi oko pet centimetara iznad G-točke. S obzirom na to da se nalazi nešto dublje, njezino aktiviranje se može najlakše postići penetracijom.

Erogene zone mogu biti i neki neočekivani dijelovi tijela

Sva ova mjesta na tijelu imaju veliku gustoću živčanih završetaka i zato djeluju kao erogene zone. Naravno, uz ovih sedam, kod nekih žena erogene zone mogu biti i drugi dijelovi tijela.

Ovdje spadaju: pazusi, prostor iza koljena, donji dio trbuha, tjeme, ali i usta.

Najviše erogena i najmanje erogena zona kod žena

Najosjetljivija točka na tijelu žene koja dovodi do uzbuđenja je klitoris. On se sastoji od 8.000 živčanih završetaka pa je ova erogena zona ujedno i glavni izvor orgazma.

Erogene zone na ženskom tijelu koje će dovesti do minimalno uzbuđenja su, s druge strane: stražnji dio zapešća, iza koljena i stražnji dio ruku.

Ova mjesta imaju manje živčanih završetaka i manje reagiraju na dodir u usporedbi gore navedenim mjestima. Ipak, ovo se može razlikovati kod svake osobe.

Zaključak

Erogene zone kod žena su točno određena područja koja kod dodira dovode do uzbuđenja. Najčešće se radi o sedam područja na tijelu, ali treba znati da se ona mogu razlikovati za svaku ženu.

Tako će najosjetljivija biti područja koja imaju najviše živčanih završetaka i dodir na tim dijelovima tijela može začiniti stvari u spavaćoj sobi.