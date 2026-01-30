VIDEO / "Pingvini" na prvoj crti u Ukrajini: Nova ruska taktika neslavno propala

Oružane snage Ukrajine izvijestile su o likvidaciji nekoliko ruskih vojnika koji su nosili neobična zimska kamuflažna odijela poznata pod nazivom „Pingvin“. Međutim, vojni izvještaji navode da su se ta odijela pokazala neučinkovitima te su vojnike zapravo činila lakše uočljivima.
Oglas
Glomazan oblik ih učinio lako uočljivima
Prema navodima 120. brigade teritorijalne obrane Ukrajine, najmanje dvojica ruskih vojnika eliminirana su tijekom borbenih djelovanja na snijegom prekrivenom terenu. Ukrajinska strana tvrdi da su ruske snage u borbenim uvjetima testirale novu vrstu kamuflaže.
Svjedočanstva ukrajinskih vojnika upućuju na to da su se odijela, iako zamišljena kao kamuflaža za zimski teren, u praksi pokazala neučinkovitima. Njihov glomazan oblik i način kretanja činili su ih lako uočljivima na otvorenom, ravnom terenu, javlja polsat.
More Russian penguins sighted in Ukraine.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 29, 2026
Their finale is predictable (edited out of this video). https://t.co/mgDb9uSgjx pic.twitter.com/KHiWtKVbEE
Nove ruske taktike. „Pingvini“ se pojavljuju na bojištu
Objavljene snimke prikazuju ruskog vojnika kako se kreće preko snijegom prekrivenog polja u bijelom odijelu koje podsjeća na siluetu pingvina, prije nego što je postao meta sustava dronova.
Ukrajinski vojni dužnosnici ističu da u stepskim područjima svaka neuobičajena silueta brzo privlači pozornost, što znatno smanjuje učinkovitost takvih kamuflažnih rješenja. Smatraju da dizajn odijela ne samo da nije pružio prikrivanje, nego je i ograničio pokretljivost vojnika.
Vojni stručnjaci upozoravaju da ruska vojska već više puta testirala nove tehnologije izravno na bojištu, često bez prethodnog ispitivanja u kontroliranim uvjetima. Pojava kamuflaže „Pingvin“ još je jedan primjer takve prakse.
Slučaj je izazvao i zanimanje korisnika interneta. U komentarima ispod snimki pojavile su se reference na nedavnu objavu na društvenim mrežama Bijele kuće, na kojoj je američki predsjednik Donald Trump prikazan uz pingvina.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas