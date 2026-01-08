Oglas

Laurent Vinatier

VIDEO / Pomilovao ga Putin: Oslobođen francuski znanstvenik u razmjeni zatvorenika

author
Hina
|
08. sij. 2026. 16:57
Laurent Vinatier
ALEXANDER NEMENOV / AFP

Laurent Vinatier, francuski znanstvenik koji je služio trogodišnju zatvorsku kaznu u Rusiji zbog kršenja zakona o stranim agentima, oslobođen je u sklopu razmjene zarobljenika, objavili su u četvrtak francuski i ruski dužnosnici.

Oglas

Ruska obavještajna služba FSB priopćila je da je Vinatier (49) razmijenjen za Danila Kasatkina, ruskog košarkaša koji je u lipnju prošle godine uhićen na aerodromu u Parizu a SAD ga traži zbog kibernetičkih napada.

FSB je naveo da je Vinatiera pomilovao predsjednik Vladimir Putin koji je prošlog mjeseca obećao da će se pozabaviti njegovim slučajem kada ga je o tome upitao francuski novinar na tradicionalnoj godišnjoj konferenciji za novinare.

Vinatiera je FSB uhitio u lipnju 2024. u restoranu u Moskvi da bi u listopadu bio osuđen za kršenje zakona koji od pojedinaca traži da se pred ruskim vlastima registriraju kao "strani agenti". U zatvoru je bio pod istragom za dodatne optužbe za špijunažu i trebalo mu se suditi idućih mjeseci.

Vinatier je radio za Centar za humanitarni dijalog, švicarsku organizaciju za mirno rješavanje sporova. Kolege znanstvenici tvrdili su da se radi o uvaženom stručnjaku koji se bavio znanstvenim istraživanjima.

Vinatier je na suđenju rekao da voli Rusiju, ispričao se zbog kršenja zakona, pa čak i recitirao stihove slavnog ruskog pjesnika Aleksandera Puškina.

Teme
FSB Laurent Vinatier Ruska obavještajna služba francuska razmjena zarobljenika rusija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ