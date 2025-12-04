Rusija optužila Zapad da se “namjerno priprema za oružani sukob s Rusijom”

Ruski zamjenik ministra vanjskih poslova Aleksandar Gruško optužio je zapadne države da “svjesno pripremaju ekonomiju, društvo i vojsku” za oružani sukob s Ruskom Federacijom. Izjave je iznio na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja članica OSCE-a, održanom u Beču.
Gruško: Režim kontrole naoružanja “žrtva agresivne politike Zapada”
U svom obraćanju, Gruško je pred diplomatima ustvrdio da je sigurnosna arhitektura u Europi narušena prvenstveno zbog djelovanja zapadnih država.
“Koncept veće sigurnosti uz manje oružja zamijenjen je nastojanjem da se postigne vojna nadmoć u svim domenama i na svim bojištima.”
Dodao je kako su, prema ruskom viđenju, Baltička regija, Crno more i Arktik pretvoreni u zone konfrontacije djelovanjem Europske unije i NATO-a.
Optužbe protiv NATO-a i EU: “Pripreme za neizbježan sukob”
Gruško tvrdi da ne postoje nikakvi znakovi spremnosti Zapada na deeskalaciju ili povratak “mirnom suživotu”.
“Naprotiv, ulaže se namjeran trud da se pripreme ekonomija, društvo i vojska za neizbježan oružani sukob s Rusijom, koja je određena kao dugoročna prijetnja i manijakalno se optužuje za apsurdne namjere napada na NATO", prenosi Ukrajinska Pravda.
Prema njegovim riječima, Zapad “sustavno demonizira Rusiju”, dok Moskva tvrdi da su takve optužbe neutemeljene.
🚨 Here's a major life rule President Putin shared with Indian journalists pic.twitter.com/zf4VADiSX8— Sputnik India (@Sputnik_India) December 4, 2025
Optužbe i prema OSCE-u: “Hibridni rat protiv Rusije”
Tijekom govora Gruško se osvrnuo i na samu organizaciju OSCE, ustvrdivši da je njezin rad “ukrajiniziran” te da se koristi kao alat u, kako je naveo, “hibridnom ratu protiv Rusije”.
Rusija posljednjih godina sve oštrije kritizira OSCE, tvrdeći da je organizacija izgubila neutralnost i pretvorila se u političko sredstvo Zapada.
Putin poručio da je Rusija “spremna za rat”
Gruškove izjave dolaze nakon niza oštrih poruka iz Moskve posljednjih tjedana:
- 2. prosinca Vladimir Putin izjavio je da je Rusija „spremna“ za rat ako Europa “želi borbu”.
- Krajem studenoga Putin je poručio da je Rusija spremna i pisanim putem garantirati da nema namjeru napasti Europu — unatoč kontinuiranim agresivnim potezima prema Ukrajini.
Izjave ruskih dužnosnika dodatno pojačavaju napetosti uoči ulaska u treću godinu ruske invazije na Ukrajinu, dok NATO države intenziviraju pripreme za dugoročnu sigurnosnu konfrontaciju s Moskvom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
