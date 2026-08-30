Kyrenia Girne
VIDEO / Putnički brod s 270 ljudi prevrnuo se kod Cipra
Putnički brod s oko 270 ljudi prevrnuo se u nedjelju blizu Sjevernog Cipra, zbog čega su u tijeku potraga i spašavanje unesrećenih, izvijestili su tursko-ciparski mediji.
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Gradonačelnik Kyrenije Girne, povijesnoga lučkog grada smještenog na sjevernoj obali otoka Cipra, Murat Senkul rekao je tv postaji CNN Turk da je spašeno 159 od 258 putnika, koliko ih je bilo na brodu.
🚨 BREAKING: Passenger ferry sinking off the coast of Northern Cyprus— NEXTA (@nexta_tv) August 30, 2026
There are 279 people on board. Turkish media report that some passengers have been injured.
People are awaiting rescue on the overturned ferry, which was heading to the Turkish port of Taşucu 🇹🇷
Coast guard… pic.twitter.com/XwgpXiga9q
Novine Kibris prenose da je brod, za koji neki izvještaji kažu da je voda u katamara počela prodirati oko četiri milje od obale. Na mjesto događaja poslani su timovi hitne pomoći.
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