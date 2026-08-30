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Kyrenia Girne

VIDEO / Putnički brod s 270 ljudi prevrnuo se kod Cipra

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Hina
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30. kol. 2026. 14:12
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Putnički brod s oko 270 ljudi prevrnuo se u nedjelju blizu Sjevernog Cipra, zbog čega su u tijeku potraga i spašavanje unesrećenih, izvijestili su tursko-ciparski mediji.

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Gradonačelnik Kyrenije Girne, povijesnoga lučkog grada smještenog na sjevernoj obali otoka Cipra, Murat Senkul rekao je tv postaji CNN Turk da je spašeno 159 od 258 putnika, koliko ih je bilo na brodu.

Novine Kibris prenose da je brod, za koji neki izvještaji kažu da je voda u katamara počela prodirati oko četiri milje od obale. Na mjesto događaja poslani su timovi hitne pomoći. 

Teme
brod cipar girne pomorska nesreća spašavanje putnika

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