VIDEO/ Rekordna 'ciklonska bomba' uzrokovala kaos diljem Sjedinjenih Država

U američkoj saveznoj državi Sjevernoj Karolini količina snijega koja je napadala bila je među najvećima od početka mjerenja. Do nedjelje ujutro je u nekim priobalnim područjima izmjereno više od 25 centimetara, a u gradu Charlotteu bio je to četvrti najsnježniji dan u zadnjih gotovo 150 godina. Pogođene su i savezne države Južna Karolina te dijelovi Georgije i Virginije.