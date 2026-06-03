Ćorić najavio sastanak s obrtnicima, poduzetnicima i sindikatima: Vlada mora misliti na sve

Na sastancima, objasnio je ministar, sugovornicima će se ponovno predstaviti argumentacija i analize na temelju kojih je odlučeno povećati porezna davanja malim iznajmljivačima i paušalistima, u nekim dijelovima i detaljnije nego u javnosti. Ćorić se nada da će razgovor biti konstruktivan, a dodao je da bi hrvatski sustav nakon primjene novih mjera ostao među najpovoljnijima u EU-u, i što se tiče turističkih djelatnika i što se tiče obrtnika.