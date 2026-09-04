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IMA OZLIJEĐENIH

VIDEO / Rusija dronom pogodila sjedište tajne službe u Kijevu, Zelenski obećao odmazdu

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Hina
|
04. ruj. 2026. 16:46
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reuters
Gleb Garanich/REUTERS

Ruski dron pogodio je u petak sjedište Ukrajinske sigurnosne službe (SBU) u Kijevu, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski i obećao odmazdu zato što Moskva već deseti dan zračnim putem napada glavni grad Ukrajine.

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Gusti crni dim dizao se u središtu Kijeva nakon napada koji ukazuje na novu eskalaciju sukoba. Ozlijeđeno je najmanje sedam osoba, rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. 

Ukrajinske vladine zgrade rijetko su oštećene u napadima dronovima i raketama u više od četiri i pol godine rata s Rusijom. 

SBU je ključna za ratne napore Ukrajine jer provodi snažne napade duboko u ruskom teritoriju kako bi nanijela štetu ruskom ratnom stroju i energetskoj infrastrukturi.

"Dron je bio izravno usmjeren na ured šefa SBU-a u toj zgradi", rekao je Zelenski na Telegramu. Zasad nije poznato jesu li među ozlijeđenima pripadnici SBU-a. Zelenski je rekao da je naredio "odgovarajući, opipljiv odgovor Rusima".

Brojna vozila hitne pomoći i hitne službe uputile su se na mjesto događaja u povijesnom dijelu grada blizu katedrale svete Sofije, koja je na UNESCO-vom popisu svjetske baštine.

Glavni grad Ukrajine već je deset dana meta neprestanih napada ruskih dronova. U srijedu je pogođeno sveučilište u centru grada.

Teme
rat u ukrajini rusija sbu ukrajina ukrajinska tajna služba volodimir zelenski

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