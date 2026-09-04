IMA OZLIJEĐENIH
VIDEO / Rusija dronom pogodila sjedište tajne službe u Kijevu, Zelenski obećao odmazdu
Ruski dron pogodio je u petak sjedište Ukrajinske sigurnosne službe (SBU) u Kijevu, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski i obećao odmazdu zato što Moskva već deseti dan zračnim putem napada glavni grad Ukrajine.
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Gusti crni dim dizao se u središtu Kijeva nakon napada koji ukazuje na novu eskalaciju sukoba. Ozlijeđeno je najmanje sedam osoba, rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.
Ukrajinske vladine zgrade rijetko su oštećene u napadima dronovima i raketama u više od četiri i pol godine rata s Rusijom.
A Russian drone hit Ukraine's SBU headquarters in Kyiv, Zelensky says. pic.twitter.com/ZevaXpLbEV— Open Source Intel (@Osint613) September 4, 2026
SBU je ključna za ratne napore Ukrajine jer provodi snažne napade duboko u ruskom teritoriju kako bi nanijela štetu ruskom ratnom stroju i energetskoj infrastrukturi.
"Dron je bio izravno usmjeren na ured šefa SBU-a u toj zgradi", rekao je Zelenski na Telegramu. Zasad nije poznato jesu li među ozlijeđenima pripadnici SBU-a. Zelenski je rekao da je naredio "odgovarajući, opipljiv odgovor Rusima".
I spoke with the Head of the Security Service of Ukraine, Oleksandr Poklad. Unfortunately, a Russian drone struck the central building of the Security Service of Ukraine on Volodymyrska Street in Kyiv, across from St. Sophia Cathedral. All emergency services are on the scene.…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 4, 2026
Brojna vozila hitne pomoći i hitne službe uputile su se na mjesto događaja u povijesnom dijelu grada blizu katedrale svete Sofije, koja je na UNESCO-vom popisu svjetske baštine.
Glavni grad Ukrajine već je deset dana meta neprestanih napada ruskih dronova. U srijedu je pogođeno sveučilište u centru grada.
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