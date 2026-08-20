UDAR NA PRIJESTOLNICU
VIDEO / Ruski balistički projektili pogodili Kijev, najmanje šestero poginulih. Poljska digla avione
U ruskom napadu balističkim projektilima na Kijev poginulo je najmanje šest osoba, dok su 23 osobe ozlijeđene, a Poljska je zbog napada pokrenula preventivne operacije svojeg vojnog zrakoplovstva.
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Ruski balistički projektili pogodili su Kijev, pri čemu je poginulo najmanje šest ljudi, a još najmanje 23 osobe su ozlijeđene, objavio je gradonačelnik Vitalij Kličko na Telegramu.
Nakon ruskog napada na gornje katove deveterokatne stambene zgrade izbio je požar, rekao je Kličko. Dodao je da su na drugoj lokaciji ljudi ostali zarobljeni nakon što su pogođeni stambeni i nestambeni objekti, skladišta te dječja bolnica.
‼️‼️🇺🇦🇷🇺 Just a few minutes ago, Kyiv was hit by a Russian ballistic missile strike.— Visioner (@visionergeo) August 19, 2026
Following the ballistic missile strike, 7 Tu-95 and 2 Tu-160 strategic bombers are currently in the air, presumably en route to launch positions. pic.twitter.com/NHTCMUnJ5k
Reutersov svjedok kazao je da je čuo više od deset eksplozija.
Poljska digla avione
Poljska je nakon ruskog napada balističkim projektilima pokrenula preventivne operacije svojeg vojnog zrakoplovstva kako bi zaštitila svoj zračni prostor, objavila je poljska vojska na društvenoj mreži X.
❗️ Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) August 20, 2026
Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ… pic.twitter.com/3jTNe1yBgS
Rusija i Ukrajina svakodnevno razmjenjuju napade od početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Diplomatski pokušaji, u kojima sudjeluju Sjedinjene Države i Europa, zasad nisu rezultirali trajnim prekidom vatre.
Ukrajina je američkim pregovaračima Steveu Witkoffu i Jaredu Kushneru predala prijedloge za plan završetka rata, rekao je ovog mjeseca ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Witkoff i Kushner posljednji su put posjetili Moskvu u siječnju, dok Kijev još nisu posjetili.
Rusija dosad nije dobila konkretne prijedloge o mogućim novim sastancima s američkim pregovaračima, rekla je za list Izvestija glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.
Dodala je da bi Moskva bila spremna organizirati sastanak u kratkom roku.
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