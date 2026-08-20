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UDAR NA PRIJESTOLNICU

VIDEO / Ruski balistički projektili pogodili Kijev, najmanje šestero poginulih. Poljska digla avione

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N1info
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20. kol. 2026. 07:38
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reuters
Stringer/REUTERS

U ruskom napadu balističkim projektilima na Kijev poginulo je najmanje šest osoba, dok su 23 osobe ozlijeđene, a Poljska je zbog napada pokrenula preventivne operacije svojeg vojnog zrakoplovstva.

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Ruski balistički projektili pogodili su Kijev, pri čemu je poginulo najmanje šest ljudi, a još najmanje 23 osobe su ozlijeđene, objavio je gradonačelnik Vitalij Kličko na Telegramu.

Nakon ruskog napada na gornje katove deveterokatne stambene zgrade izbio je požar, rekao je Kličko. Dodao je da su na drugoj lokaciji ljudi ostali zarobljeni nakon što su pogođeni stambeni i nestambeni objekti, skladišta te dječja bolnica.

Reutersov svjedok kazao je da je čuo više od deset eksplozija.

Poljska digla avione

Poljska je nakon ruskog napada balističkim projektilima pokrenula preventivne operacije svojeg vojnog zrakoplovstva kako bi zaštitila svoj zračni prostor, objavila je poljska vojska na društvenoj mreži X.

Rusija i Ukrajina svakodnevno razmjenjuju napade od početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Diplomatski pokušaji, u kojima sudjeluju Sjedinjene Države i Europa, zasad nisu rezultirali trajnim prekidom vatre.

Ukrajina je američkim pregovaračima Steveu Witkoffu i Jaredu Kushneru predala prijedloge za plan završetka rata, rekao je ovog mjeseca ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Witkoff i Kushner posljednji su put posjetili Moskvu u siječnju, dok Kijev još nisu posjetili.

Rusija dosad nije dobila konkretne prijedloge o mogućim novim sastancima s američkim pregovaračima, rekla je za list Izvestija glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.

Dodala je da bi Moskva bila spremna organizirati sastanak u kratkom roku.

Teme
kijev poljska rat u ukrajini rusija ukrajina

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