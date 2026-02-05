Nova utrka u nuklearnom naoružanju: SAD, Kina i Rusija ulažu stotine milijardi dolara u nove tehnologije

Osim SAD-a i Rusije, nuklearno oružje posjeduje još sedam država. Kina ima oko 600 bojevih glava i ubrzano širi svoj arsenal, iako je on i dalje znatno manji od američkog i ruskog. Francuska raspolaže s oko 290, a Ujedinjena Kraljevina s oko 225 bojevih glava. U Aziji, Indija ima oko 180, a Pakistan oko 170 nuklearnih bojevih glava, što dodatno povećava rizike u tom regionalnom suparništvu. Izrael službeno ne priznaje svoj nuklearni arsenal, ali se procjenjuje da posjeduje oko 90 bojevih glava, dok Sjeverna Koreja ima oko 50, uz nepredvidivu politiku i česte prijetnje.