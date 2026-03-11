VIDEO / SAD tvrdi da je "eliminirano" 16 iranskih brodova za polaganje mina

Središnje zapovjedništvo SAD-a (CENTCM) objavilo je tijekom noći snimku koja, kako tvrdi, prikazuje nekoliko iranskih ratnih brodova uništenih u američkim napadima, javlja BBC u srijedu.
CENTCOM kaže da je među ciljevima "eliminiranim" u utorak bilo i 16 minopolagača u blizini Hormuškog tjesnaca.
Načelnik Združenog stožera američke vojske, general Dan Caine, rekao je tijekom brifinga u Pentagonu u ponedjeljak da je uništavanje iranske mornarice među tri ključna cilja operacije Epski bijes.
Američki predsjednik Donald Trump prethodno je zaprijetio da će uništiti sve iranske brodove koji pokušaju minirati Hormuški tjesnac - ključni međunarodni brodski kanal na Bliskom istoku gdje su kontejnerski brodovi postali metama napada.
Američko-izraelski rat protiv Irana i odmazda Teherana zaustavili su promet kroz Hormuški tjesnac kroz koji inače prolazi petina globalne nafte i ukapljenog prirodnog plina.
Snimka koju je CENTCOM objavio na X-u prikazuje brodove različitih veličina kako eksplodiraju nakon što su pogođeni projektilima.
U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026
Teretni brod je evakuiran u Hormuškom tjesnacu nakon što ga je pogodio "nepoznati projektil", izvijestila je britanska agencija za pomorske trgovinske operacije UKMTO.
Navodi se da je incident, koji se dogodio 11 nautičkih milja sjeverno od Omana, a prijavljen je u 04:35 po GMT-u, rezultirao požarom na brodu.
UKMTO je ranije izvijestio o odvojenom incidentu na drugoj lokaciji u Hormuškom tjesnacu u kojem je kontejnerski brod pogođen "nepoznatim projektilom".
