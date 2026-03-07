Europski premijer ponovio protivljenje ratu u Iranu: "Nismo sami. Mi smo prvi"

Govoreći na predizbornom skupu, Sanchez je odbacio kritike oporbene Narodne stranke (PP) i Voxa, koji su tvrdili da je stav Španjolske izolirao zemlju. "Možda ste čuli da je Španjolska sama. To su isti ljudi koji su to rekli kada smo priznali državu Palestinu, a onda su i drugi slijedili", rekao je Sanchez.