Europski premijer ponovio protivljenje ratu u Iranu: "Nismo sami. Mi smo prvi"

Španjolski premijer Pedro Sanchez ponovio je protivljenje ratu, rekavši da Španjolska predvodi napore u obrani međunarodnog prava i ljudskih prava, dok napetosti rastu nakon američkih napada na Iran, javlja Anadolu.
Govoreći na predizbornom skupu, Sanchez je odbacio kritike oporbene Narodne stranke (PP) i Voxa, koji su tvrdili da je stav Španjolske izolirao zemlju. "Možda ste čuli da je Španjolska sama. To su isti ljudi koji su to rekli kada smo priznali državu Palestinu, a onda su i drugi slijedili", rekao je Sanchez.
"Nismo sami. Mi smo prvi. Oni koji će na kraju ostati sami su oni koji brane ono što se ne može braniti", dodao je.
"Nasilje rađa još više nasilja"
Sanchez je rekao da je ponosan na stav Španjolske, napominjući da su druge zemlje ponovile stajalište Madrida o sukobu. "Vidjeti odjek stava Španjolske... izvor je ponosa biti Španjolac, vidjeti za što se zalažemo suočeni s barbarstvom", naveo je, prenosi Index.
Osuđujući iransku vladu zbog represije nad društvom, Sanchez je napomenuo: "Nećemo odgovoriti na jedan nezakonit čin drugim. Nasilje rađa još više nasilja."
Napetosti su porasle jer Madrid ne samo da je osudio napade na Iran, nego je i odbio dopustiti američkim snagama korištenje španjolskih vojnih baza za napade, što je izazvalo prijetnje predsjednika Donalda Trumpa potpunim trgovinskim embargom.
