VIDEO / Šokantan ispad danskog zastupnika u parlamentu: "Gospodine predsjedniče, odj****e!"

Danski zastupnik odmah je ukoren nakon ove rečenice tijekom nedavnog sastanka o američkoj kampanji za kupnju Grenlanda.
"Dragi predsjedniče Trump, slušajte vrlo pažljivo. Grenland je dio Danskog Kraljevstva već 800 godina. To je sastavni dio države. Nije na prodaju”, rekao je zastupnik u Europskom parlamentu Anders Vistisen obraćajući se Trumpu tijekom govora pred zakonodavnim tijelom Europske unije 13. siječnja.
"Dopustite mi da to kažem riječima koje biste možda razumjeli: gospodine predsjedniče, odj****e!", poručio je bijesno.
Vistisen (38) je zatim završio govor na danskom jeziku i napustio govornicu, nakon čega je potpredsjednik Europskog parlamenta Nicolae Ștefănuță reagirao na izrečenu psovku i zaprijetio posljedicama za zastupnika, piše New York Post.
"Ako je prijevod točan, izraz koji ste upotrijebili nije dopušten u ovom domu i bit će posljedica. To nije prihvatljivo u ovom domu demokracije”, rekao je Ștefănuță.
"Bez obzira na to što mislimo o gospodinu Trumpu, ovakav rječnik nije dopušten”, dodao je, na što je dobio pljesak zastupnika.
Vistisen, danski državljanin i član desno orijentirane Danske narodne stranke, član je Odbora Europskog parlamenta za prava žena i rodnu ravnopravnost, kao i Izaslanstva za odnose s Iranom.
Trenutačno je u svom trećem zastupničkom mandatu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
