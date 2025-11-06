Od 90 prikazano 28 minuta
VIDEO / Što je sve izgovorio Trump? Objavljeni izrezani dijelovi intervjua za CBS
Program CBS Newsa, 60 Minutes, značajno je skratio intervju s Donaldom Trumpom koji je emitiran u nedjelju navečer — njegov prvi razgovor za tu emisiju u posljednjih pet godina.
Prethodno tužio Harris zbog slične stvari
Trump je razgovarao s novinarkom Norah O’Donnell čak 90 minuta, no u emisiji je prikazano samo oko 28 minuta.
Kasnije je objavljen cjeloviti transkript razgovora, zajedno s proširenom verzijom od 73 minute.
Iako 60 Minutes tradicionalno skraćuje intervjue, ovaj slučaj posebno je zanimljiv jer je točno godinu dana prije nego što je O’Donnell intervjuirala Trumpa u njegovom odmaralištu Mar-a-Lago Trump tužio CBS zbog uređivanja prethodnog intervjua s tadašnjom potpredsjednicom Kamalom Harris, za koji je tvrdio da je „obmanjujuće montiran“ kako bi joj pomogao u predsjedničkoj kampanji.
Mnogi pravni stručnjaci taj su sudski postupak ocijenili „neutemeljenim“ i bez izgleda za uspjeh s obzirom na Prvi amandman, no CBS se u srpnju nagodio s Trumpom i isplatio mu 16 milijuna dolara. Kao dio nagodbe, mreža se obvezala da će objavljivati transkripte svih budućih intervjua s predsjedničkim kandidatima, prenosi The Guardian.
Na početku nedjeljnog izdanja emisije, O’Donnell je podsjetila gledatelje da je Paramount riješio Trumpovu tužbu, ali je napomenula da „nagodba nije uključivala ispriku niti priznanje krivnje“.
Neemitirani dijelovi intervjua
U jednom dijelu razgovora koji nije prikazan u emisiji, Trump se narugao CBS-u zbog nagodbe i ponovio svoje optužbe protiv mreže.
„Zapravo, 60 Minutes mi je platio puno novca. I ne morate ovo staviti u emisiju, ne želim vas posramiti, siguran sam da nećete“, rekao je Trump.
„Ali 60 Minutes je bio prisiljen platiti mi mnogo novca jer su izbacili njezin odgovor koji je bio toliko loš da je mogao promijeniti ishod izbora, dvije noći prije izbora. I ubacili su novi odgovor. Platili su mi puno novca zbog toga. Ne možete imati lažne vijesti. Morate imati prave vijesti. I mislim da se to sada događa.“
Axios reports that CBS News cut out a key exchange from its extended broadcast of the Trump interview. The missing portion included O’Donnell’s final question on Trump’s crypto dealings:— Drop Site (@DropSiteNews) November 4, 2025
“So not concerned about the appearance of corruption with this?”
Trump’s edited-out reply… https://t.co/jewqk1kmfn pic.twitter.com/z3MmRndwkx
"Najbolja stvar koja se dogodila slobodnim i otvorenim medijima"
U drugom dijelu intervjua koji također nije emitiran, Trump je pohvalio prodaju CBS-a obitelji Ellison te izjavio da je nova glavna urednica mreže, Bari Weiss, „sjajna nova liderica“.
Predsjednik je rekao da ne poznaje Weiss osobno, ali je rekao O’Donnell:
„Čuo sam da je sjajna osoba. Mislim da imate izvrsnu novu voditeljicu — mladu ženu koja sada vodi cijeli vaš sustav — i koliko znam, to je sjajna stvar.“
Trump je posebno pohvalio Davida Ellisona i njegovog oca Larryja Ellisona, nove vlasnike matične kompanije CBS Newsa, Paramounta, preko njihove tvrtke Skydance Media.
„Mislim da je jedna od najboljih stvari koja se dogodila upravo ova emisija i novo vlasništvo CBS-a,“ rekao je Trump.
“60 Minutes paid me a lot of money”— The Tennessee Holler (@TheTNHoller) November 3, 2025
In an edited-out part of the Trump interview Trump brags about extorting CBS for millions for… editing out a part of Kamala’s interview.
(He also makes it clear new CBS chief Bari Weiss is in his pocket) pic.twitter.com/7wj6WpsIQG
„To je, po mom mišljenju, najbolja stvar koja se dogodila slobodnim i otvorenim medijima u dugo vremena.“
O’Donnell nije izravno komentirala predsjednikove izjave o Weiss i Ellisonovima.
Što je izbačeno iz emitirane verzije
Između brojnih Trumpovih odgovora koji su izrezani iz emitirane verzije bili su i komentari kojima je dovodio u pitanje legitimnost predsjedničkih izbora 2020. godine, tvrdeći da su bili „namješteni i ukradeni“.
U jednom dijelu intervjua koji nije emitiran, Trump je pokušao natjerati O’Donnell da prizna kako se stopa kriminala u Washingtonu DC-u smanjila, gdje ona živi.
„Vi živite ovdje. Znate to i sami“, rekao je Trump i upitao: „Vidite li razliku?“
O’Donnell je odgovorila: „Mislim da previše radim. Nisam baš često vani… Uglavnom se vozim na posao i kući.“
Trump je na to rekao: „To nije pošten odgovor,“ i inzistirao da ona sigurno primjećuje razliku.
Zatim je, kao da želi sugerirati da se taj dio ne mora prikazati, dodao:
„Ne morate to koristiti. Ne brinite, ne želim je posramiti.“
