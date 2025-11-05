Vučetić: Ako Domovinski rat nije oslobodio Srbe da budu Srbi i u studenom, onda nije bio osloboditeljski

"Domovinski rat je ugrožen od onih kojima rat nikada nije prestao nego su na povlasticama koje su proistekle iz rata, izgradili svoja poslovna, politička carstva. HDZ ugrožava istinu o Domovinskom ratu. Domovinski rat postaje vrijednost samo ako je prestao, a on je prestao 1995. godine akcijom Oluja, Hrvatska je formirana mirnom reintegracijom. Nakon toga su svi u Hrvatskoj slobodni. Ako Domovinski rat nije oslobodio Srbe da budu i u 11 mjesecu Srbi, a oni jesu Srbi po svojoj kulturi i jeziku, onda Domovinski rat nije bio osloboditeljski."