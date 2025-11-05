Incident u Splitu
Vučetić: Ako Domovinski rat nije oslobodio Srbe da budu Srbi i u studenom, onda nije bio osloboditeljski
Profesor filozofije Marko Vučetić bio je gost N1 Studija uživo kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o incidentu u Splitu, u kojem je grupa muškaraca u crnom prekinula program Dana srpske kulture.
"Za sve što se događa odgovoran je Plenković"
Marko Vučetić osvrnuo se na jučerašnje obraćanje premijera Andreja Plenkovića u kojem je oštro osudio događaj u Splitu i poručio ljevici da "nisu bili tako glasni kada je njihov Milanović grubo vrijeđao Pupovca".
" Andrej Plenković kao svaki manipulator koristi dio istine i tu istinu onda konstruira u svoj sustav koji je u osnovi sustav laži. Premijer Plenković upravlja Hrvatskom i on je devet godina na najvišoj izvršnoj poziciji - za sve što se događa u hrvatskom društvu odgovoran je isključivo Andrej Plenković.
On je u pravu kada kaže da opozicija nema ozbiljnog političkog sadržaja. Opozicija je odgovorna zbog toga što ne nudi alternativu ovakvoj HDZ-ovoj vlasti i to je iskonski grijeh sadašnje opozicije, nadam se da će jednom shvatiti da je potrebno ponuditi alternativu. Za ono što se događa u hrvatskom javnom i društvenom prostoru isključivo je odgovaran HDZ i Andrej Plenković.
Toliko je manipulatorski ušao u ovakve aktivnosti buđenja desnice, da sam potpuno uvjeren da financira aktivnosti srpske nacionalne manjine kako bi se desničari mogli iživljavati nad srpskom nacionalnom manjinom, a da to njemu bude tema zahvaljujući čemu će u priču uvesti ljevicu. Koristi srpsku nacionalnu manjinu kao oružje i hranu da se obračuna s ljevicom.
Njegova jasna osuda nije jasna osuda nasilja zato što ima sve instrumente da nasilje zaustavi, nasilje raste, a on ga ne želi zaustaviti. U sljedećim koracima želi ga usmjeriti prema predsjedniku Zoranu Milanoviću i svima onima koji ga ugrožavaju u demonstraciji njegovog lika i slike u Hrvatskoj."
"Pristaje biti vođa nacionalno probuđenog naroda"
"Riječ je o političkom nasilništvu koje negira ljudska prava u formi afirmacije ljudskog prava. Plenković je paradoksalan čovjek koji je ispražnjen od svakog vrijednosnog i ljudskog sadržaja. Kod njega postoji samo puka želja da opstane u hrvatskoj politici, europska mu je zapriječena, i da koristi govor i snage koje stvaraju političke figure. Vidimo njegov odmak od proeuropskih vrijednosti koje nikada nisu bile iskrene. Simboličkim činima pristaje biti vođa nacionalno probuđenog naroda i od ovog ljeta u njegovom vokabularu je prisutno domoljublje, nije riječ o domoljublju ukorijenjenom na hrvatskoj pobjedničkoj povijesti, nego nakaznom domoljublju koje počiva na fašističkom periodu."
"HDZ ugrožava istinu o Domovinskom ratu"
Vučetić smatra da je Domovinski rat ugrožen od "stvorenih lažnih branitelja":
"Domovinski rat je ugrožen od onih kojima rat nikada nije prestao nego su na povlasticama koje su proistekle iz rata, izgradili svoja poslovna, politička carstva. HDZ ugrožava istinu o Domovinskom ratu. Domovinski rat postaje vrijednost samo ako je prestao, a on je prestao 1995. godine akcijom Oluja, Hrvatska je formirana mirnom reintegracijom. Nakon toga su svi u Hrvatskoj slobodni. Ako Domovinski rat nije oslobodio Srbe da budu i u 11 mjesecu Srbi, a oni jesu Srbi po svojoj kulturi i jeziku, onda Domovinski rat nije bio osloboditeljski."
