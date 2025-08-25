VIDEO / Turisti snimali selfije u Veneciji pa završili u moru i oni i gondolijer

Gerhard Bögner from Pixabay / ILUSTRACIJA

Turisti koji su snimali selfije uspjeli su u nedjelju potopiti gondolu u venecijanskom kanalu nakon što su poremetili ravnotežu na brodici, pa su u moru završili i oni i gondolijer, prenijela je talijanska novinska agencija Ansa.

Podijeli

Oglas

Do incidenta je došlo u unutarnjem kanalu u gradu laguna, bez ikakvog lošeg ishoda za sudionike, koji su se morali uhvatiti za okolne privezane čamce ili rešetke nekih prozora zgrada u razini vode kako bi se održali na površini.

Videozapisi su se brzo proširili društvenim mrežama.

Venezia, si ribalta un'altra gondola: turisti costretti a scalare le grate per tornare sul ponte pic.twitter.com/2fJ2S9OLc3 — Repubblica (@repubblica) August 24, 2025

Sličan incident dogodio se u svibnju na Velikom kanalu, samo nekoliko metara od mosta Rialto.

I tom prilikom turisti su okrivljeni da su poremetili ravnotežu na gondoli kako bi snimili selfije.

Gondolijer je tada također završio u vodi. Ta se scena odvijala pred očima mnogih turista, a snimile su je i gradske kamere za video nadzor