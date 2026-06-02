Trump imenovao MAGA saveznika novim šefom američkih obavještajaca

02. lip. 2026. 16:51
Donald Trump
ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Predsjednik Trump imenovao je Billa Pultea, istaknutog direktora Savezne agencije za financiranje stanovanja (Federal Housing Finance Agency – FHFA), za novog vršitelja dužnosti direktora nacionalne obavještajne službe (DNI).

Kako izvještava Axios, Pulte će istodobno nadzirati Fannie Mae i Freddie Mac te obnašati jednu od najvažnijih funkcija za nacionalnu sigurnost SAD-a – izvanredan aranžman čak i u kontekstu drugih dužnosnika koji obavljaju više funkcija odjednom.

Kao malo vjerojatan, ali utjecajan akter Trumpove kampanje političkih obračuna, Pulte je stekao ugled u MAGA krugovima postavljajući temelje za optužbe o prijevarama protiv više Trumpovih političkih protivnika, piše Axios. Također se profilirao kao važna osoba u predsjednikovu pritisku na Federalne rezerve (Fed).

Trump je u objavi od utorka, kojom je imenovao Pultea za novog vršitelja dužnosti direktora nacionalne obavještajne službe, istaknuo njegovo „duboko iskustvo u upravljanju najosjetljivijim pitanjima u Americi, sigurnošću i stabilnošću tržišta te s više od 10 bilijuna dolara u Fannie Mae i Freddie Macu”.

Kao neupitno odan Trumpov saveznik, Pulte je često bio u središtu upečatljivih naslova tijekom Trumpova drugog mandata te je stalno prisutan u predsjednikovu okruženju, kako u Bijeloj kući tako i u Palm Beachu.

Tulsi Gabbard prošlog je mjeseca objavila da planira napustiti administraciju.

