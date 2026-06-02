čim se potpiše
Iran zahtijeva oslobađanje 12 milijardi dolara zamrznutih sredstava kao jamstvo za mirovni sporazum
Iran zahtijeva trenutačno oslobađanje 12 milijardi dolara zamrznutih sredstava čim se potpiše privremeni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama, izvijestila je poluslužbena novinska agencija Fars, pozivajući se na člana medijskog tima koji je prošlog tjedna pratio iransku delegaciju u Kataru.
Oglas
„Pregovori su napredovali do te mjere da ćemo, ako Iran osjeti bilo kakvu prepreku u pristupu zamrznutoj imovini, moći odustati od sporazuma. Drugim riječima, način pristupa ovih 12 milijardi dolara mora sam po sebi služiti kao jamstvo provedbe sporazuma“, citiran je novinar Saeed Ajorlu, prenosi CNN, opisujući razgovore između glavnog iranskog pregovarača Mohammada Baghera Ghalibafa i katarskih dužnosnika.
Novinar je objasnio da se od ukupnog iznosa 6 milijardi dolara odnosi na „ranije zamrznuta iranska sredstva“, dok je drugih 6 milijardi „novi iznos koji mora biti oslobođen tijekom ove faze“.
Državno povezana novinska agencija Tasnim ranije je objavila da bi, u slučaju postizanja privremenog sporazuma između Teherana i Washingtona, ukupno 24 milijarde dolara iranske imovine moglo biti odmrznuto. Prema toj informaciji, polovica tog iznosa bila bi oslobođena odmah nakon objave sporazuma.
Fars navodi, pozivajući se na Ajorlua, da se Katar obvezao djelovati kao „jamac“ za ta sredstva.
„Ideja je da ne bismo trebali ulaziti u pregovore, potpisivati sporazum, a zatim ponovno izgubiti pristup svojoj imovini ako izbije novi rat.“
Katar je, međutim, demantirao medijske navode da je „ponudio“ Iranu 12 milijardi dolara kako bi osigurao sklapanje sporazuma.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas