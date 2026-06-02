zbog štrajka kontrolora leta

Kaos u europskoj zemlji: Otkazani brojni letovi, putnicima se savjetuje da ne dolaze u zračne luke

Hina
02. lip. 2026. 17:18
Zračni promet u Belgiji obustavljen je od 14 sati zbog štrajka kontrolora leta, javlja u utorak novinska agencija Belga.

Očekuje se da će se zračni promet nastaviti u 21 sat, navodi Belga pozivajući se na belgijsku tvrtku za kontrolu zračnog prometa Skeyes.

Tijekom štrajka provodit će se samo vladini letovi te medicinski letovi potrage i spašavanja.

Svi letovi prema Bruxellesu i iz njega otkazani su, objavila je briselska zračna luka na svojim internetskim stranicama, pozivajući putnike da ne dolaze u zračnu luku.

Radnici prosvjeduju protiv uvjeta pod kojima se u pogon pušta budući digitalni kontrolni toranj u Namuru, koji bi od 2027. godine trebao centralizirati rad kontrolnih tornjeva u zračnim lukama u Liègeu i Charleroiju.

Prethodni štrajk kontrolora leta u noći na utorak već je doveo do brojnih otkazivanja i kašnjenja letova.

U zračnoj luci u Bruxellesu kasnilo je 25 letova u odlasku, dok su dva leta u dolasku preusmjerena.

U drugoj po veličini belgijskoj zračnoj luci, onoj u Charleroiju, moralo je biti otkazano 30 putničkih letova.

Štrajk je utjecao i na 40 teretnih letova u zračnoj luci u Liègeu.

