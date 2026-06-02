Magyar spreman sastati se sa Zelenskim. Ima jedan uvjet

Mađarski premijer Peter Magyar rekao je u utorak da je spreman sastati se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim idući tjedan kako bi otvorili novo poglavlje u odnosima, nakon što je na izborima svrgnuo svog prethodnika Viktora Orbana koji je bio sklon Moskvi.

Tijekom posjeta Berlinu, Magyar je rekao da je spreman se sastati sa Zelenskim ako tehnički pregovori o pravima mađarske manjine u susjednoj Ukrajini budu završeni ovog tjedna te da je optimističan glede rješavanja tog pitanja.

Topliji odnosi između Mađarske i Ukrajine ključni su za potporu Europske unije Kijevu u ratu u Ukrajini budući da se Orban protivio slanju milijardi eura pomoći Ukrajini i njezinom članstvu u EU-u.

"Zasad pregovori napreduju vrlo ohrabrujuće i nadamo se da bi na tehničkoj razini mogli biti zaključeni već ovog tjedna", rekao je Magyar o manjinskim pravima, govoreći uz njemačkog kancelara Friedricha Merza.

"I ovdje u Berlinu mogu ponoviti da sam spreman sastati se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim negdje početkom idućeg tjedna, pod uvjetom da doista postignemo dogovor o tim temeljnim ljudskim pravima."

Mađarska gradi veze s državama EU-a

Magyar je posjetio Berlin u sklopu turneje koja će ga u srijedu odvesti i u Pariz, dok njegova vlada nastoji izgraditi veze s drugim zemljama EU-u nakon narušenih odnosa u vrijeme Orbana.

Otkako je preuzeo dužnost nakon travanjskih izbora, Magyar je osigurao sporazum o deblokadi 16,4 milijarde eura iz kohezijskih fondova i fondova EU-a za oporavak koji su bili zamrznuti pod Orbanom, obećavši da će nastaviti s antikorupcijskim reformama.

Magyarova izborna pobjeda također je otvorila put za priljev 90 milijardi eura fondova EU-a u Ukrajinu. Orban se protivio slanju tih sredstava zbog spora oko opskrbe energijom.

Iako Magyar ima manje konfrontacijski pristup prema Kijevu, on ističe da je napredak u pogledu prava 150.000 etničkih Mađara u Ukrajini na korištenje materinskog jezika neophodan za pristanak Budimpešte na ulazak Ukrajine u EU.

Merzova inicijativa

U svibnju je Merz pokrenuo inicijativu da se Ukrajini kao prvi korak dodijeli status "pridruženog" člana EU-a, što je Zelenski ocijenio nepravednim jer bi Kijev tako ostao bez prava glasa u Uniji.

"Razumijemo da Budimpešta želi prvo razjasniti bilateralna pitanja, poput prava mađarske manjine u Ukrajini", rekao je Merz. "Međutim, to ne smije biti na štetu europske potpore, niti bi nas trebalo odvratiti od našeg cilja da sada formalno otvorimo pristupne pregovore s Ukrajinom prvim poglavljem."

Merz je pozdravio novi početak u odnosima pod Magyarom nakon Orbanove šesnaestogodišnje vladavine, rekavši: "Demokracija i vladavina prava u Mađarskoj ponovno su jaki. Vjerujemo mu da će povesti Mađarsku natrag u srce Europe."

"Peter Magyar je dokazao da se klatno ne kreće samo u jednom smjeru – prema iliberalnom ili čak autoritarnom. Ono se također može impresivno vratiti prema centru."

Magyar je u svibnju posjetio Poljsku, a potom Austriju. Nakon posjeta Njemačkoj i Francuskoj, ovog će tjedna u Budimpešti ugostiti irskog premijera.