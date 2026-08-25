novi udar
VIDEO / U plamenu jedna od najvećih ruskih rafinerija!
Ukrajinska vojska tijekom noći 25. kolovoza pokrenula je napad na ruski Krasnodarski kraj, pri čemu je, prema izvješćima ruskih Telegram kanala, pogođena rafinerija nafte Afipski.
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Rafinerija je jedno od najvećih postrojenja za preradu nafte na jugu Rusije. Proizvodi benzin, dizelsko gorivo, destilate plinskog kondenzata, teške naftne ostatke i sumpor. Postrojenje godišnje preradi približno 6,25 milijuna tona sirove nafte — oko 2 % ukupne ruske prerade nafte — te je i ranije bilo meta ukrajinskih napada.
Fotografije i videosnimke koje su lokalni stanovnici objavili na društvenim mrežama navodno prikazuju veliki požar koji se širi iz rafinerije. Tijekom napada u ruskoj regiji bile su aktivne uzbune zbog zračnih napada.
Drones ucranianos atacaram nesta madrugada a refinaria de petróleo de Afipsky, na região de Krasnodar, provocando um incêndio. A instalação é uma das maiores refinarias do sul da Rússia, com capacidade anual de processamento de 6,25 milhões de toneladas, produzindo diesel,… pic.twitter.com/3XDs49j9OR— Cebolinha (@Cebolinha1001) August 25, 2026
Drugdje u Rusiji također je zabilježeno djelovanje protuzračne obrane u blizini rafinerije nafte Novoshakhtinsk u Rostovskoj oblasti, iako zasad nema izvješća o šteti na tom postrojenju, piše Kyiv Independent uz napomenu da zasad ne može neovisno potvrditi ta izvješća. Ukrajinska vojska još se nije oglasila o navodnom napadu.
Razmjeri pričinjene štete zasad nisu jasni. Iako nije poznato koje je oružje korišteno u napadu, ukrajinske snage redovito izvode napade bespilotnim letjelicama dugog dometa na rafinerije u Rusiji.
Ukrainian attack drones reportedly struck Russia’s Afipsky oil refinery early this morning, setting it on fire. pic.twitter.com/h2jVYzpL5M— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 25, 2026
Ukrajina je svoje napade usmjerila na rafinerije nafte i druga energetska postrojenja u Rusiji kako bi poremetila opskrbu ruskih vojnih snaga gorivom i smanjila prihode kojima Moskva financira rat protiv Ukrajine.
Posljednjih mjeseci učestalost napada na rafinerije nafte je smanjena, dok je Ukrajina preusmjerila pozornost na ruski sektor e-trgovine, ciljajući kompanije Wildberries i logističke objekte Ozonea.
Dana 22. kolovoza ukrajinske snage napale su rafineriju nafte Novokuibyshevsky, kao i logistički centar Ozonea u Samarskoj oblasti.
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