VIDEO / U plamenu jedna od najvećih ruskih rafinerija!

Drugdje u Rusiji također je zabilježeno djelovanje protuzračne obrane u blizini rafinerije nafte Novoshakhtinsk u Rostovskoj oblasti, iako zasad nema izvješća o šteti na tom postrojenju, piše Kyiv Independent uz napomenu da zasad ne može neovisno potvrditi ta izvješća. Ukrajinska vojska još se nije oglasila o navodnom napadu.