VIDEO / Ukrajinci napali rafineriju Lukoila 2000 kilometara od granice, šire se snimke

N1 Info , Hina
12. velj. 2026. 11:27
Ukrajinske snage izvele su noćne napade na vojne i energetske objekte u nekoliko ruskih regija, priopćile su u četvrtak lokalne vlasti.

Guverner Volgogradske regije Andrej Bočarov rekao je da je sustav protuzračne obrane odbio raketni napad tijekom noći.

"Izbio je požar zbog pada krhotina na okolicu zgrade Ministarstva obrane u blizini sela Kotlubana", napisao je Bočarov na kanalu regionalne uprave na Telegramu.

Evakuacija područja naređena je zbog stalnih detonacija, rekao je. Još nema izvješća o ozlijeđenima ili materijalnoj šteti na civilnoj infrastrukturi. Slike i videozapisi koji kruže društvenim mrežama prikazuju višestruke eksplozije u regiji.

Ukrajinski mediji izvijestili su da su pogođena skladišta raketnog topništva u području Volgograda. Te se tvrdnje nisu mogle neovisno provjeriti. Ruske vlasti priopćile su da su dvije osobe ozlijeđene u odvojenom napadu dronom u sjevernijoj Tambovskoj regiji. Guverner Jevgenij Pervišov rekao je da su krhotine pogodile tehničko učilište i trgovinu u gradu Mičurinsku.

Ukrajinski mediji također su izvijestili o napadu dronom na rafineriju u Komiju, sjevernoj ruskoj republici. Lokalne hitne službe potvrdile su najmanje jedan napad dronom, ali nisu podijelile detalje o šteti.

Slike na društvenim mrežama daju naslutiti da je pogođena rafinerija, no te se informacije nisu mogle provjeriti. Ruske su vlasti priopćile da je zračna luka u gradu Uhti privremeno zatvorena zbog sigurnosnih razloga.

Teme
Dronovi Energetska infrastruktura Rat u Ukrajini Ruske rafinerije nafte Ukrajinski napadi

