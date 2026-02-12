VIDEO / Ukrajinci napali rafineriju Lukoila 2000 kilometara od granice, šire se snimke

Ukrajinski mediji izvijestili su da su pogođena skladišta raketnog topništva u području Volgograda. Te se tvrdnje nisu mogle neovisno provjeriti. Ruske vlasti priopćile su da su dvije osobe ozlijeđene u odvojenom napadu dronom u sjevernijoj Tambovskoj regiji. Guverner Jevgenij Pervišov rekao je da su krhotine pogodile tehničko učilište i trgovinu u gradu Mičurinsku.