Finski europarlamentarac za N1: Ne bojimo se Rusije, slaba je u usporedbi s bivšim Sovjetskim Savezom

"Transatlantski odnosi oduvijek su bili ključni odnos za Europu. A sada smo se, zbog ruske agresije, oslanjali na SAD da nam priskoči u pomoć. I to što Donald Trump na neki način izlazi izvan glavne linije američke vanjske politike dolazi u vrlo teškom trenutku. Zbog toga kao Zapad izgledamo vrlo slabo i to naglašava važnost toga da se Europa ponovno naoruža i postane glavni arsenal demokracije. Budući da su SAD pomalo izolirane od nas, dijeli nas ocean, Ukrajina se ne doživljava jednako u Washingtonu i u Zagrebu ili Helsinkiju. U budućnosti ćemo morati upravljati svojim neposrednim susjedstvom bez američke pomoći. To je veliki zadatak koji je pred nama."