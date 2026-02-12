Gotovo 2600 stambenih zgrada bez grijanja u Kijevu

Kličko je rekao da su pogođene zgrade i na lijevoj i na desnoj obali rijeke Dnjepar, u četiri gradske četvrti. Zračne snage objavile su da su Kijev, Harkiv, Dnjepar i Odesa bili glavne mete napada. Gotovo 300.000 ljudi ostalo je bez struje i vode u južnom ukrajinskom gradu Odesi nakon ruskog napada, rekao je u četvrtak zamjenik premijera Oleksij Kuleba.