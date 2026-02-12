Oglas

Noćni napadi Rusije

Gotovo 2600 stambenih zgrada bez grijanja u Kijevu

author
Hina
|
12. velj. 2026. 09:46
Kijev
SERHII OKUNEV / AFP

Još gotovo 2600 stambenih zgrada ostalo je bez grijanja u ukrajinskom glavnom gradu Kijevu u ruskom napadu tijekom noći, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko, nakon što je više od njih 1100 ostalo bez grijanja u prethodnom napadu.

Oglas

Rusija je lansirala 24 balističke rakete, jednu krstareću raketu i 219 dronova u noćnim napadima na Ukrajinu, priopćile su ukrajinske zračne snage u četvrtak na Telegramu. Jedinice protuzračne obrane oborile su ili neutralizirale 16 raketa i 197 dronova, naveli su.

Kličko je rekao da su pogođene zgrade i na lijevoj i na desnoj obali rijeke Dnjepar, u četiri gradske četvrti. Zračne snage objavile su da su Kijev, Harkiv, Dnjepar i Odesa bili glavne mete napada. Gotovo 300.000 ljudi ostalo je bez struje i vode u južnom ukrajinskom gradu Odesi nakon ruskog napada, rekao je u četvrtak zamjenik premijera Oleksij Kuleba.

Rusija je u noći na četvrtak napala Ukrajinu dronovima i balističkim raketama, ciljajući energetske sustave i ranivši najmanje sedam ljudi u glavnom gradu Kijevu te gradovima Dnjepar i Odesa, rekli su ranije dužnosnici.

"Stotine dronova i balističkih raketa ciljale su energetske sustave, lišavajući ljude struje, grijanja i vode", rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha u objavi na mreži X.

Dvije osobe su ozlijeđene u "masovnom" napadu na Kijev, u kojem su pogođene i razne zgrade, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko.

Reuters je naveo da su svjedoci čuli eksplozije kako odjekuju u gradu. Četiri osobe, uključujući dječaka i četverogodišnju djevojčicu, ozlijeđene su u napadu raketama i dronom na jugoistočni grad Dnjepar i okolni okrug, rekao je regionalni guverner Oleksandr Ganža na Telegramu.

Jedna osoba ozlijeđena je u napadu dronom na južni grad Odesu na Crnom moru, u kojem je također oštećen infrastrukturni objekt i stambena zgrada u kojoj je izbio požar na gornjem katu, rekao je načelnik gradske vojne uprave Serhij Lisak.

Lisak je također rekao da je požar zahvatio paviljone na jednoj od gradskih tržnica i oštetio zgradu supermarketa. Regionalni guverner Oleh Kiper rekao je da je energetska infrastruktura oštećena u okrugu Odesa.

Teme
Dronovi i rakete Energetski sustavi Nestanak struje i vode Ruski napadi na Ukrajinu Ukrajinski gradovi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ