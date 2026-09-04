POŽARI NA VIŠE LOKACIJA
VIDEO / Ukrajinski napad dronovima: Putinovo omiljeno ljetovalište je u plamenu
Ukrajinske snage izvele su tijekom noći na petak više napada na ruski Soči, pri čemu su zabilježeni požari na brodu, vojnom objektu i naftnim skladištima.
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Ukrajinska ratna mornarica objavila je snimku požara na ruskom brodu Nefrit nakon napada dronom. Kako navode, riječ je o plovilu koje je dio ruske pomorske i energetske infrastrukture. Informaciju je prenio Kyiv Independent.
‼️‼️ El buque ruso NEFRIT ha sido alcanzado por un misil BEC ucraniano mientras estaba atracado en #Sochi— Tte.Dan 🪖 (@kozako01) September 3, 2026
El buque de misión especial NEFRIT es un buque de apoyo de gran calado único en su género, diseñado para dar apoyo a operaciones marítimas de petróleo y gas, y equipado con… pic.twitter.com/dcKH7YJanY
Stanovnici Sočija tijekom noći prijavili su brojne eksplozije. Grad je važna meta za Ukrajinu, a poznat je i kao "druga ruska prijestolnica". Riječ je o popularnom zimskom odredištu ruske elite, dok se ondje nalazi i službena ljetna rezidencija ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Na području Sočija izbili su požari na vojnom objektu i u naftnom skladištu. Snimke koje su objavili ruski kanali na Telegramu, a prenosi Ukrainska Pravda, pokazuju veliki plamen koji se mogao vidjeti s nekoliko kilometara udaljenosti.
An oil depot in Sochi, Russia, was struck overnight, triggering a major fire that was still burning into the morning. pic.twitter.com/TRNr0WHpPi— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 4, 2026
Prema OSINT analizi, jedan od požara izbio je u blizini naselja Sirius. Analitičari tvrde da se ondje nalazi ruski protuzračni raketni sustav S-300 ili S-400. Ruski mediji ranije su izvijestili i o postavljanju velikog radara na tom području.
Požar je izbio i na naftnom skladištu u središtu Sočija, nedaleko od luke, no zasad nije službeno potvrđeno o kojem je postrojenju riječ.
❗️Ukrainian drones attacked Sochi overnight, with large fires reported at two oil storage facilities. One was the Adlerskaya aviation fuel complex near Sochi International Airport, while the second was identified as a Lukoil oil depot in Sirius. Separately, a Russian S-300/400… pic.twitter.com/uC2hnxPAKP— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 4, 2026
A Russian air defense position was destroyed in Sochi today.— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 4, 2026
The footage shows a detonation consistent with the ignition of missile propellant after the strike. pic.twitter.com/7SlzUacIge
Više izvješća također navodi da se jedna od eksplozija dogodila u blizini ruskog protuzračnog sustava Pantsir. Ipak, nije potvrđeno je li sam sustav pogođen.
Ukrajina već dulje napada rusku energetsku i pomorsku infrastrukturu s ciljem smanjenja prihoda i otežavanja logistike koja podupire ruske ratne operacije.
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