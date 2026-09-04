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POŽARI NA VIŠE LOKACIJA

VIDEO / Ukrajinski napad dronovima: Putinovo omiljeno ljetovalište je u plamenu

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N1info
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04. ruj. 2026. 15:52
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napad soči
Screenshot: X

Ukrajinske snage izvele su tijekom noći na petak više napada na ruski Soči, pri čemu su zabilježeni požari na brodu, vojnom objektu i naftnim skladištima.

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Ukrajinska ratna mornarica objavila je snimku požara na ruskom brodu Nefrit nakon napada dronom. Kako navode, riječ je o plovilu koje je dio ruske pomorske i energetske infrastrukture. Informaciju je prenio Kyiv Independent.

Stanovnici Sočija tijekom noći prijavili su brojne eksplozije. Grad je važna meta za Ukrajinu, a poznat je i kao "druga ruska prijestolnica". Riječ je o popularnom zimskom odredištu ruske elite, dok se ondje nalazi i službena ljetna rezidencija ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Na području Sočija izbili su požari na vojnom objektu i u naftnom skladištu. Snimke koje su objavili ruski kanali na Telegramu, a prenosi Ukrainska Pravda, pokazuju veliki plamen koji se mogao vidjeti s nekoliko kilometara udaljenosti.

Prema OSINT analizi, jedan od požara izbio je u blizini naselja Sirius. Analitičari tvrde da se ondje nalazi ruski protuzračni raketni sustav S-300 ili S-400. Ruski mediji ranije su izvijestili i o postavljanju velikog radara na tom području.

Požar je izbio i na naftnom skladištu u središtu Sočija, nedaleko od luke, no zasad nije službeno potvrđeno o kojem je postrojenju riječ.

Više izvješća također navodi da se jedna od eksplozija dogodila u blizini ruskog protuzračnog sustava Pantsir. Ipak, nije potvrđeno je li sam sustav pogođen.

Ukrajina već dulje napada rusku energetsku i pomorsku infrastrukturu s ciljem smanjenja prihoda i otežavanja logistike koja podupire ruske ratne operacije.

Teme
rat u ukrajini rusija soči ukrajina vladimir putin

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