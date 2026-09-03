BIZARNA BIROKRACIJA
VIDEO / Urnebesna odluka ruske vlade izazvala kaos: Građani donose kokoši po uredima na registraciju
Nova uredba ruske vlade, koja vlasnicima nalaže registraciju kokoši, deva, sobova i drugih životinja, stupila je na snagu u utorak.
Ubrzo je izazvala podsmijeh javnosti, ali i svojevrsnu administrativnu zbrku jer su građani počeli dolaziti u državne centre s živim pticama.
Na društvenim mrežama pojavile su se snimke ljudi koji s kokošima čekaju u redovima, uzimaju brojeve i dolaze pred šaltere, piše Euronews. Neki su svoje ptice prije dolaska čak i odjenuli.
Blogeri i korisnici društvenih mreža situaciju su brzo usporedili sa satiričnim djelima Nikolaja Gogolja, pisca poznatog po ismijavanju apsurdnosti ruske birokracije.
Na jednoj široko dijeljenoj snimci vlasnik kokoši pita: "A ako kokoš ugine, trebamo li zvati policiju da istraži slučaj? Što ako je riječ o teškom ubojstvu?"
"Zamišljam lisicu ili lasicu kako ulazi... Policija će biti zatrpana poslom, a onda će policajci trčati uokolo sa skicama kokoši", navodi se u videu.
Korisnici društvenih mreža ironično su se pitali hoće li kokošima trebati smrtovnice te kakve bi rodiljne naknade trebalo isplaćivati za svakog novog pilića, aludirajući na rusko državno financiranje rođenja djece.
Prvi su reagirali takozvani multifunkcionalni centri u Kabardino-Balkariji, lokalni uredi u kojima građani mogu obavljati različite administrativne poslove, poput izdavanja putovnica ili registracije imovine. U srijedu ujutro objavili su da više ne provode registraciju životinja te vlasnike kokoši uputili regionalnoj veterinarskoj službi.
Ruska Savezna služba za veterinarski i fitosanitarni nadzor potom je pojasnila da vlasnici životinje uopće ne moraju dovoditi u urede.
Veterinarski službenik doći će na imanje, prebrojiti životinje i dodijeliti im identifikacijski broj.
Što se zapravo mora registrirati?
Prema uredbi, poljoprivrednici koji imaju više od deset domaćih ptica – među kojima su kokoši, patke, guske, purani, biserke, prepelice i nojevi – moraju ih registrirati od 1. rujna ove godine. Vlasnici manjih gospodarstava za to imaju rok do 1. rujna 2029.
Sve deve i sobovi također moraju biti registrirani, i to odmah. Nakon registracije životinje se upisuju u saveznu bazu podataka Horriot, koja sadrži podatke o vrsti, pasmini, boji, spolu, namjeni i vlasniku. Prostor u kojem se životinje drže također mora biti označen.
Kod domaćih ptica identifikacijski broj dodjeljuje se cijelom jatu, a ne svakoj ptici pojedinačno.
Za nepridržavanje pravila predviđene su novčane kazne do 1000 rubalja, odnosno oko 10 eura, za fizičke osobe. Komercijalne organizacije mogu biti kažnjene s do 20.000 rubalja, odnosno oko 200 eura, a prijeti im i obustava rada u trajanju do 60 dana.
Ruske vlasti tvrde da je registar uveden kako bi se lakše pratilo i kontroliralo širenje zaraznih bolesti među životinjama te provjeravalo podrijetlo poljoprivrednih proizvoda koji ulaze u prehrambeni lanac.
Praktične posljedice uredbe prije njezina stupanja na snagu nisu bile jasno komunicirane, što je pridonijelo nastaloj zbrci.
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