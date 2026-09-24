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ispad u saboru

Đakić poručio Miletiću da se "Bogu moli, a đavlu služi", ovaj izašao iz dvorane

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N1 Info
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24. ruj. 2026. 13:39
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23.09.2026., Zagreb - Sabor 12. sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarenju otpadom. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
PIXSELL / Patrik Macek/PIXSELL

Tijekom saborske rasprave o izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima došlo je do verbalnog sukoba HDZ-ova Josipa Đakića i Mostova Marina Miletića.

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Miletić je prethodno kritizirao pomoć od 108 eura, istaknuvši da je riječ o samo devet eura mjesečno za dragovoljce Domovinskog rata.

"Kažete da ste osigurali 108 eura. Koliko je to podijeljeno na 12? Devet eura mjesečno. Devet eura, moj ministre, za dragovoljce Domovinskog rata koji su prvi stali na branik. Vi ste bili u tim čizmama! Devet eura mjesečno, moj ministre", rekao je.

Nakon odgovora ministra Tome Medveda, Đakić se javio za povredu Poslovnika, ali je umjesto toga napao Miletića rekavši mu da se "Bogu moli, a đavlu služi".

Miletić mu je uzvratio da ga treba biti sram, a potom odmahnuo rukom i napustio sabornicu.

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Teme
branitelji josip đakić marin miletić sabor rh tomo medved

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