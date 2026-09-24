Oglas

Davor Relatić za n1

Deset godina Zaklade "Novo sutra“: Velika donacija za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi

author
N1 Hrvatska
|
24. ruj. 2026. 13:34
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Uoči velike proslave desete obljetnice djelovanja u osječkoj Tvrđi, upravitelj Zaklade „Novo sutra“ Davor Relatić u razgovoru za N1 govorio je o velikom strateškom zaokretu, donaciji vrijednoj 1,6 milijuna eura za 16 domova diljem Hrvatske te planovima za dugoročnu sustavnu i psihološku podršku najmlađima.

Oglas

Teme
n1 hrvatska n1tv novi dan video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ