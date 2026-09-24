Davor Relatić za n1
Deset godina Zaklade "Novo sutra“: Velika donacija za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi
N1 Hrvatska
|
24. ruj. 2026. 13:34
| Novi dan
|
0komentara
Uoči velike proslave desete obljetnice djelovanja u osječkoj Tvrđi, upravitelj Zaklade „Novo sutra“ Davor Relatić u razgovoru za N1 govorio je o velikom strateškom zaokretu, donaciji vrijednoj 1,6 milijuna eura za 16 domova diljem Hrvatske te planovima za dugoročnu sustavnu i psihološku podršku najmlađima.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 3 h
Najnovije
N1 Studio uživo
|
prije 5 min.|
Oglas
Oglas