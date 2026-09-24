Deset godina Zaklade "Novo sutra“: Velika donacija za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi

Uoči velike proslave desete obljetnice djelovanja u osječkoj Tvrđi, upravitelj Zaklade „Novo sutra“ Davor Relatić u razgovoru za N1 govorio je o velikom strateškom zaokretu, donaciji vrijednoj 1,6 milijuna eura za 16 domova diljem Hrvatske te planovima za dugoročnu sustavnu i psihološku podršku najmlađima.

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