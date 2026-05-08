VIDEO / Veliki požar bjesni u Černobilu

Veliki šumski požar zahvatio je u petak zonu isključenja oko Černobila nakon pada drona u blizini ugašene nuklearne elektrane dan ranije, priopćile su ukrajinske vlasti.
Razine radijacije na tom području bile su unutar „normalnih granica”, izvijestile su vlasti, dodajući da vatrogasci rade na obuzdavanju požara. Na fotografiji koju je objavila ukrajinska državna služba za izvanredne situacije vidi se veliki stup bijelog dima koji se uzdiže iznad tog područja, čiji su dijelovi zatvoreni za javnost zbog visoke razine radioaktivnosti.
„Do 10 sati 8. svibnja, procijenjena površina požara iznosila je oko 1.100 hektara (11 četvornih kilometara)”, priopćio je rezervat prirode Černobil, koji upravlja tim područjem.
Požar je izbio u četvrtak „kao rezultat pada drona”, navodi se, no nije precizirano čiji je dron bio. Kijev je više puta optužio Moskvu za neodgovorne napade na ukrajinska nuklearna postrojenja, uključujući kompleks u Černobilu.
Ruski dron prošle je godine probio rupu u jednom od zaštitnih omotača koji prekrivaju reaktorski blok uništen u katastrofi 1986. godine.
Ukrajinska državna služba za izvanredne situacije priopćila je da spasilačke službe rade na sprječavanju daljnjeg širenja požara. „Zbog snažnih udara vjetra, požar se brzo širi teritorijem i zahvaća nove dijelove šume”, navodi se u priopćenju.
„Situaciju dodatno otežavaju suho vrijeme, jaki vjetrovi i opasnost od mina u pojedinim dijelovima područja, što značajno ograničava mogućnosti gašenja.”
Zona isključenja već je bila pogođena velikim šumskim požarima 2020. godine, koji su trajali nekoliko tjedana i uzrokovali porast pozadinske radijacije.
Ukrajina je prošlog mjeseca obilježila 40 godina od katastrofe u elektrani.
