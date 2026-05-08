VREMENSKA PROGNOZA

Bez prave stabilizacije, evo kad stiže novo jače pogoršanje

Tea Blažević
08. svi. 2026. 07:00
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Umjereno do pretežno je oblačno u većem dijelu zemlje, mjestimice ima i magle. U nastavku petka rast će naoblaka s juga, treba računati na kišu i pljuskove, uglavnom u Dalmaciji, ali i na području Gorske Hrvatske, poslijepodne, te u Posavini, kasnije poslijepodne i navečer, pretežno.

U noći na subotu će se razvedravati.

U subotu će još u Dalmaciji uglavnom i na istoku zemlje biti oblačnije, pri čemu može pasti malo kiše još u noći i ujutro. Poslijepodne uz  jači razvoj naoblake u unutrašnjosti lokalno može biti pljuskova.

Nedjelja će početi većinom sunčano, no s jugozapada će već prijepodne navirati oblaci, pri čemu se kiša i pljuskovi očekuju uglavnom duž Jadrana i u područjima uz Jadran pretežno.

S početkom novog tjedna stiže novo jače naoblačenje. Temperature će postupno padati. 

